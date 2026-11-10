„La Cernavodă a fost un incident tehnic. (...) A venit după trei luni de pauză acest incident. Niciodată nu s-a întâmplat să existe 100 de zile de pauză în funcţionarea unor reactoare”, a afirmat, marţi, în cadrul unor declaraţii de presă, premierul Luca Niculescu, potrivit News.ro.

El a precizat că CNE Cernavodă înseamnă foarte mult pentru securitatea energetică a ţării, aproape 20% din producţia de energie din România.

Premierul a afirmat că se vor face verificări în legătură cu situaţia de la CNE Cernavodă.

„Sunt verificări, am văzut că este o analiză care a început. O să ţin deja legătura cu ministrul Energiei, care ţine în permanenţă legătura cu cei de la Nuclearelectrica. Dar, da, este clar că nu ne doream un asemenea incident, dar este de asemenea clar că se va termina”, a transmis Luca Niculescu.

Luca Niculescu: Nu ne aşteaptă o iarnă care să fie foarte secetoasă

Întrebat dacă ar fi de aşteptat incidente la iarnă în privinţa funcţionării CNE Cernavodă, premierul a răspuns: ”Depinde cum va arăta regimul hidrologic, dar din informaţiile pe care le avem, nu ne aşteaptă o iarnă care să fie foarte secetoasă. Dar ce am spus şi când ne-am văzut la Cernavodă, ceea ce trebuie să facem este să ne asigurăm că pe termen lung astfel de situaţii nu se vor repeta. De aceea, proiectul Bala 2 despre care v-am vorbit, care înseamnă mai multă apă pentru reactoarele 1 şi 2, dar şi cele care vor fi construite, 3 şi 4, de la Cernavodă, este atât de important”.

SN Nuclearelectrica SA a anunţat, luni seară, că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Naţional din cauza unei defecţiuni la partea nenucleară. Specialiştii lucrează în mod continuu la remedierea situaţiei şi repornirea Unităţii 1 cu prioritate.