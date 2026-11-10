„Toate manevrele de repornire şi reconectare a Unităţii 2 la SEN se realizează în baza procedurilor aplicabile ale CNE Cernavodă, în condiţii de siguranţă maximă", informează Nuclearelectrica, printr-un raport transmis Bursei de Valori Bucureşti, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte Unitatea 1, echipele de specialişti ale CNE Cernavodă desfăşoară în prezent evaluări specifice şi implementează planurile de remediere a situaţiei, în vederea reconectării la SEN în cel mai scurt timp.

„La acest moment, perioada de intervenţie şi remediere a defecţiunii este estimată la 2-4 zile, urmată de procedurile specifice pentru sincronizare şi repornire", precizează reprezentanţii companiei.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.

Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional vineri după-amiaza, însă luni seara a fost iar deconectată, din cauza unei defecţiuni apărute în partea clasică a reactorului.