Topul scumpirilor în ultimul an. Tarife mai mari cu 69% la energie, prețuri mai mari cu 32% la fructe proaspete

Inflația a rămas ridicată, aproape 10%, și în septembrie, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică, după ce în august urcase serios.

Creșterea cea mai mare de preț este la electricitate.

În topul scumpirilor sunt mărfurile nealimentare, cu o creștere medie de prețuri de 11%. Din această categorie, cel mai mult s-a scumpit electricitatea, cu 69%, față de luna septembrie a anului trecut. Plătim facturi mai mari, după liberalizarea pieței, din vară.

Alimentele s-au scumpit în medie cu 8%. Cele mai mari creșteri au fost la fructe proaspete - cu 32 de procente, dar și cacao și cafea, aproape 20%. Prețuri mai mari cu peste 10 procente au și laptele sau uleiul.

Serviciile s-au scumpit, de asemenea, în medie cu peste 10% - pe primul loc sunt cele de cosmetică și igienă, cu o creștere de 19%. Apoi, prețul biletelor de tren, cu 18 procente.

Așadar, în septembrie, inflația a urcat la 9,9%, foarte aproape de 10%, potrivit Institutului Național de Statistică. Este deja a doua lună cu creșteri serioase de prețuri, după majorarea TVA din august.

Însă, potrivit prognozei Băncii Naționale, acesta este vârful de inflație în septembrie, urmând ca în următoarele luni scumpirile să se potolească.

