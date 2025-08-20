Eurostat: România, campioana UE la inflație, în iulie, înainte de majorarea TVA și a accizelor

20-08-2025 | 13:04
oameni pe strada
Rata anuală a inflaţiei în UE a urcat în iulie la 2,4%, iar România rămâne țara cu cea mai mare inflație, de 6,6%, potrivit Eurostat.

Ioana Andreescu

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,1%), Franţa (0,9%) şi Irlanda (1,6%). La polul opus, ţările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei au fost România (6,6%), Estonia (5,6%) şi Slovacia (4,6%).

Comparativ cu situaţia din luna iunie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în şase ţări şi a crescut în 13 state membre, inclusiv în România (de la 5,8% până la 6,6%).

În zona euro, rata anuală a inflaţiei a rămas stabilă în luna iulie la 2%, ţinta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,46 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,63 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,23 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%. "Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 - iulie 2024) a fost 5,3%", se arată în comunicatul INS.

Conform statisticii oficiale, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 101,35%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 - iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

Inflaţia va forma o "cocoaşă" în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, a declarat recent guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

