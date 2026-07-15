Conform statisticii oficiale, la nivelul lunii mai 2026, câştigul salarial mediu brut a fost 9.483 lei, cu 257 de lei mai mic decât cel înregistrat în luna aprilie, anul curent, iar câştigul salarial mediu net s-a situat la 5.684 lei, în scădere cu 159 de lei, scrie Agerpres.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (13.150 de lei) şi în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.405 lei), în timp ce la polul opus au fost domeniile pescuit şi acvacultură (2.863 de lei) şi alte activităţi de servicii (2.895 de lei).

Salariile au scăzut în majoritatea domeniilor

„În luna mai 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte)", precizează INS.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN s-au consemnat în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) - minus 29,8%; în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de închiriere şi leasing, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea produselor din tutun, alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, telecomunicaţii, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (între -10% şi -20%).

De asemenea, scăderi între 7% şi 9% ale salariului mediu net s-au înregistrat în activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică, activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management, fabricarea băuturilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, activităţi juridice şi de contabilitate, fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

Unele domenii au înregistrat creșteri

„Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna aprilie 2026 au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar şi de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte)", notează sursa citată.

Astfel, cele mai semnificative creşteri ale acestui indicator au fost: în extracţia minereurilor metalifere (+22,4%), în activităţi şi servicii de decontaminare, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi aeriene (între +3% şi +5,5%) şi în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale, tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor, activităţi de editare, activităţi veterinare, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite, lucrări de geniu civil (între +1% şi +2,5%).

Câștigurile rămân peste nivelul anului trecut

Totodată, în sectorul bugetar, în mai 2026, comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu net a crescut în învăţământ (+2,4%) ţi în administraţia publică (+0,5%), însă a scăzut uşor în sănătate şi asistenţă socială (-0,5%).

Raportat la luna mai a anului 2025, în aceeaşi perioadă din 2026, câştigul salarial mediu net a crescut cu 3,2%. În acelaşi timp, indicele câştigului salarial real a fost 93,1%, de la un an la altul, respectiv de 96,7%, de la o lună la alta (mai vs aprilie 2026).