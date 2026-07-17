Trump a anunțat joi seara, într-un discurs către naţiune, declasificarea imediată a unor documente care arată "vulnerabilităţi şocante" în sistemul electoral american şi a cerut Directorului Serviciului Naţional de Informaţii şi FBI să investigheze" China.

Conform preşedintelui american, documentele în cauză "arată că, pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile (prezidenţiale) din 2020, China a desfăşurat ceea ce pare a fi cea mai mare operaţiune de piratare a datelor electorale din istorie, care a dus la achiziţionarea ilegală de către China a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani", potrivit Agerpres.

În cadrul declaraţiei sale de joi seară de la Casa Albă, Trump a susţinut că dovezile arată cât de periculos este actualul sistem electoral al ţării, afirmând că acesta este expus la un nivel ridicat de atacuri cibernetice ”pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile”, generate de interferenţe străine.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va declasifica informaţii critice care dezvăluie vulnerabilităţi în infrastructura electorală a SUA, susţinând că ”datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China”, potrivit CNN. Totodată, Trump susţine că agenţiile de spionaj americane nu au dezvăluit datele compromise ale alegătorilor în 2020.

Casa Albă: China ar fi obținut ilegal date ale alegătorilor americani

Conform Casei Albe, fişierele de înregistrare a alegătorilor au fost achiziţionate în mod ilicit, furate, piratate sau obţinute ilegal în alt mod de către China. (Multe state vând în mod deschis şi fără controverse versiuni ale datelor lor privind alegătorii, dar numai partea care conţine informaţii publice).

Un adversar străin poate afla multe despre americani accesând listele electorale americane. Şi acest lucru creează o posibilitate reală de haos în ziua alegerilor, dacă actorul străin accesează cumva bazele de date în timp real şi începe să manipuleze înregistrările. Însă SUA nu au acuzat niciodată China că ar fi falsificat sau şters înregistrările alegătorilor.

Preşedintele Donald Trump a afirmat că datele care arătau ”un coşmar fără precedent în materie de securitate electorală” nu i-au fost dezvăluite nici lui, nici Congresului.

El a declarat că ”membrii statului paralel” au acţionat pentru a ”suprima şi minimiza în mod activ informaţiile despre amploarea amestecului sinistru al Chinei în alegeri, ascunzându-le atât de preşedinte, cât şi de poporul american, într-un mod pe care nimeni nu l-ar fi crezut posibil”.

Preşedintele a continuat acuzând agenţiile de informaţii americane că ştiau despre fişierele de înregistrare a alegătorilor compromise în 2020, susţinând că datele din mai multe state au fost ”cumpărate, furate sau piratate de China”.

”Cu toate acestea, cei responsabili de a trage semnalul de alarmă au păstrat în schimb informaţiile secrete şi ascunse”, a afirmat el.

”Nu mi le-au dezvăluit mie, în calitate de preşedinte, nici altcuiva şi, din câte ştim, nu au informat nici Congresul”, a susţinut Trump.

Documentele şi notele publicate joi de administraţia Trump aveau scopul de a centraliza toate informaţiile deţinute de guvernul SUA legate de rapoartele anterioare, a declarat o sursă cu cunoştinţe directe despre evaluarea comunităţii de informaţii americane privind eforturile de interferenţă străină în jurul alegerilor din 2020.

Însă, odată ce aceste informaţii suplimentare au fost verificate, sursa a afirmat că nu au fost considerate suficient de relevante sau credibile pentru a fi incluse.

De asemenea, China are o lungă istorie de spionaj, precum acuzaţiile prezentate de Trump. Hackerii chinezi au pătruns în serverele guvernului federal în 2015 şi au furat peste 20 de milioane de înregistrări sensibile de la Oficiul de Management al Personalului.

Dincolo de accesarea listelor electorale, în ceea ce priveşte încercările de a influenţa sau de a interveni asupra rezultatelor alegerilor, un nou raport al Consiliului Naţional de Informaţii din octombrie 2020 a arătat că activităţile Chinei referitoare la alegerile prezidenţiale din acel an au fost de ”nivel redus” şi s-au limitat la ”măsuri exploratorii”.

După alegerile din 2020, persoanele numite de Trump în cadrul DNI au anunţat ulterior în mod public că China a luat în considerare încercarea de a influenţa rezultatul, dar a decis să nu o facă, din cauza preocupărilor legate de deteriorarea relaţiilor dintre SUA şi China.

Trump a atacat televiziunile care nu i-au transmis discursul

Trump a cerut și retragerea licenţelor posturilor americane care au refuzat să transmită în direct discursul său de la Casa Albă, sugerând, fără a aduce dovezi, implicarea acestora în tentative de fraudă electorală, potrivit AFP.

"O decizie rară, NBC şi ABC au spus ambele că nu vor difuza acest discurs. (...) Pentru că ştiu cât de corupt este sistemul nostru şi nu vor să îl dezvăluie. Ele, şi alte instituţii media, fac parte dintr-un complot. Vor să continue această fraudă. (...) O fraudă ca aceasta ar trebui să însemne retragerea licenţelor lor", a atacat preşedintele american.

Donald Trump a afirmat întotdeauna - fără temei - că alegerile prezidenţiale din 2020 i-au fost furate în favoarea lui Joe Biden. Republicanul nu a adus niciodată dovezi privind existenţa unor nereguli masive, iar nenumăraţi experţi, institute independente şi decizii judecătoreşti au concluzionat că nu au existat fraude care ar fi putut influenţa rezultatele.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut retragerea licenţelor posturilor americane care au refuzat să transmită în direct discursul său de la Casa Albă de joi, sugerând, fără a aduce dovezi, implicarea acestora în tentative de fraudă electorală, scrie AFP

Reacția Chinei

China a negat acuzaţiile preşedintelui american Donald Trump potrivit cărora ar fi încercat să influenţeze alegerile din SUA şi ar fi obţinut zeci de milioane de înregistrări cu datele alegătorilor americani, notează CNN, citat de News.ro.

Într-o declaraţie acordată joi postului CNN, un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei în SUA, de la Washington, a afirmat: ”China a respectat întotdeauna principiul neamestecului în afacerile interne ale altor ţări. Alegerile din SUA sunt o chestiune internă a Statelor Unite. Rezultatul acestora este determinat de voturile poporului american”.

”China nu s-a amestecat niciodată şi nu se va amesteca niciodată în alegerile prezidenţiale din SUA”, a arătat acesta.

Beijingul a negat în repetate rânduri acuzaţiile anterioare legate de amestecul în alegeri şi de ingerinţa politică din partea mai multor ţări occidentale, printre care Australia, Canada şi Marea Britanie, precum şi SUA.

CNN a contactat, de asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei pentru a obţine un comentariu cu privire la aceste acuzaţii.

Guvernatorii democrați l-au acuzat pe Trump că subminează alegerile

Douăzeci și patru de guvernatori democrați l-au acuzat pe președintele Donald Trump că încearcă să submineze alegerile, afirmând că „sunt pregătiți să riposteze împotriva administrației Trump și să oprească orice atac ilegal asupra dreptului constituțional al fiecărui american de a vota.”, relatează CNN.

„Este profund îngrijorător faptul că președintele Trump continuă să încerce să submineze alegerile libere și corecte”, au declarat guvernatorii într-un comunicat publicat pe site-ul Asociației Guvernatorilor Democrați, ca reacție la declarațiile lui Trump.

„Nicio cantitate de minciuni și teorii ale conspirației nu poate schimba faptul că alegerile din țara noastră s-au dovedit în repetate rânduri a fi sigure și protejate”, se arată în continuare în comunicat.

„Aceste atacuri au scopul de a intimida și reduce la tăcere alegătorii.”, au mai precizat ei.

Printre guvernatorii care au semnat declarația se numără guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, și guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz.