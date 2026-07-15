Compania continuă să se afle în topul celor mai mari companii din țară după cifra de afaceri și rămâne unul dintre cei mai importanți angajatori privați de pe piața locală.

În perioada analizată, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de euro, susținută de investițiile constante în extinderea rețelei, digitalizare și menținerea unor prețuri accesibile pentru consumatori.

Aproape 0,8% din PIB-ul României, generat prin activitatea companiei

Conform studiului, contribuția totală a Kaufland la economia României s-a ridicat la 2,89 miliarde de euro în valoare adăugată brută (VAB), echivalentul a aproximativ 0,8% din PIB-ul național.

Impactul economic al companiei se extinde dincolo de activitatea directă. Pentru fiecare euro de valoare adăugată brută generat de Kaufland, economia locală beneficiază de încă 3,27 euro prin efecte indirecte și induse, rezultate din activitatea furnizorilor, partenerilor și consumului generat de angajați.

65 de cenți din fiecare euro cheltuit ajung la furnizori locali

Susținerea producătorilor și furnizorilor români rămâne una dintre direcțiile strategice ale companiei. În prezent, Kaufland colaborează cu peste 2.500 de furnizori din România, iar aproximativ 80% din cheltuielile totale cu furnizorii au fost direcționate către parteneri locali.

Valoarea totală a achizițiilor realizate de la companii românești a depășit 3,05 miliarde de euro în 2025. Practic, din fiecare euro cheltuit de clienți în magazinele Kaufland, 65 de cenți ajung direct în economia locală, prin intermediul afacerilor românești.

Peste 18.200 de angajați și planuri de extindere până în 2030

Cu peste 18.200 de angajați în rețeaua de peste 195 de magazine, două centre logistice și două sedii administrative, Kaufland este în prezent cel mai mare angajator privat din România.

Totodată, compania și-a propus să ajungă la 250 de hipermarketuri în România și Republica Moldova până în anul 2030.

Studiul arată că impactul asupra pieței muncii este semnificativ: activitatea companiei contribuie la susținerea a peste 131.000 de locuri de muncă cu normă întreagă în România, direct, indirect și indus. Acest număr reprezintă aproximativ 2,41% din totalul forței de muncă naționale. Mai mult, fiecare angajat Kaufland susține, în medie, alte 7,5 locuri de muncă în economia românească.

Investiții de 135 milioane de euro și contribuții de 374 milioane de euro la bugetul de stat

În anul financiar 2025, Kaufland a investit 135 de milioane de euro în dezvoltarea și modernizarea activelor sale din România.

În același timp, contribuția companiei la bugetul de stat, prin taxe și impozite plătite, s-a ridicat la 374 de milioane de euro.

„Pentru noi, impactul nu se măsoară doar în rezultate economice, ci și în încrederea construită zi de zi: cu angajații, cu partenerii locali, cu furnizorii și cu milioanele de români care ne trec pragul. Acest nou studiu arată încă o dată că investițiile făcute cu responsabilitate pot genera valoare reală pentru economie și pentru comunități. Kaufland va continua să crească în România cu aceeași grijă pentru oameni, pentru resurse și pentru viitor, rămânând un partener implicat în dezvoltarea durabilă a țării”, a declarat Marco Hößl.

Aproape 10 milioane de euro pentru proiecte dedicate comunităților

Responsabilitatea socială continuă să fie o componentă importantă a strategiei companiei. În 2025, Kaufland a investit 9,6 milioane de euro în proiecte cu impact direct în comunitate.

Printre inițiativele susținute se numără și programul Start ONG, prin care organizațiile neguvernamentale beneficiază de granturi nerambursabile pentru implementarea unor proiecte în domenii precum educația, mediul, cultura, sportul sau incluziunea socială.

Lider în sustenabilitate pentru al optulea an consecutiv

Compania continuă să investească în reducerea impactului asupra mediului prin proiecte dedicate diminuării risipei alimentare, reducerii consumului de plastic, dezvoltării infrastructurii de colectare a ambalajelor și extinderii utilizării energiei regenerabile.

Peste 100 de spații comerciale sunt deja echipate cu sisteme fotovoltaice, iar eforturile companiei în domeniul sustenabilității au fost recunoscute și în 2025, când Kaufland România a ocupat pentru al optulea an consecutiv primul loc în clasamentul Romania Corporate Sustainability & Transparency (CST) Index.

Mai multe informații despre activitatea și proiectele companiei pot fi consultate pe Kaufland România.