Anchetatorii îl acuză că, în ultimele luni, a pătruns și în alte locuințe, de unde a luat diverse bunuri. Prejudiciul estimat este de aproape 174.000 de euro.

Vorbim despre un dosar cu acuzații extrem de grave pentru un minor de doar 15 ani. Polițiștii din Constanța spun că adolescentul ar fi intrat în mai multe locuințe și autoturisme ca să fure, iar în două cazuri ar fi provocat intenționat incendii care au produs pagube importante. Prejudiciul total este estimat la aproape 174.000 de euro.

După luni de căutări, băiatul a fost prins și reținut, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă este implicat și în alte fapte comise în aceeași perioadă. A fost audiat de anchetatori și a recunoscut faptele. Mai mult, ar fi spus că a dat foc caselor ca să își șteargă urmele.

A fost reținut pentru 24 de ore pentru distrugere și tentative la furt. Vineri urmează să fie prezentat magistraților de la Judecătoria Medgidia cu propunere de arestare preventivă.