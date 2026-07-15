Ani la rând, mulți pacienți români s-au îndreptat, atunci când aveau nevoie de intervenții medicale complexe, către clinicile din străinătate. Tehnologia, experiența medicilor și standardele înalte erau asociate, aproape automat, cu marile centre medicale din Occident.

Astăzi, lucrurile au început să se schimbe. În anumite specializări, medicina privată din România a ajuns la un nivel de dezvoltare la care nu doar preia tehnologie și expertiză din afara țării, ci colaborează direct cu centre medicale din Vest.

Medicul Teodor Holhoș, fondatorul Clinicilor de Oftalmologie Dr. Holhoș, cea mai mare rețea privată de oftalmologie din România, este considerat numărul 1 în chirurgia oftalmologică din țara noastră, fiind singurul oftalmolog român care deține titlul de Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery. Începând din acest an, dr. Teodor Holhoș a fost invitat să opereze la Viena.

„Pentru mine, invitația de a opera la Viena este o confirmare că munca făcută în România poate fi recunoscută și într-un centru important de medicină din Europa. Este rezultatul unei munci care se întinde pe mai bine de 15 ani, în care am investit foarte mult în tehnologie, în aparatură medicală de vârf, în implementarea de standarde de calitate și, mai ales, în formarea echipei. Inclusiv în formarea mea personală, pentru că chirurgia refractivă este o specializare care evoluează foarte repede și, pentru a ține pasul, ești nevoit să fii permanent în contact cu evoluția tehnologiilor și a procedurilor chirurgicale. Faptul că centrele medicale din Occident au început să caute medici români cu experiență arată că medicina românească poate deja să concureze la cel mai înalt nivel”, spune dr. Holhoș.

Potrivit medicului, această schimbare este rezultatul evoluțiilor din ultimii circa 10-15 ani în unele domenii medicale, în care investițiile și experiența acumulată au redus diferențele față de marile clinici europene.

O rețea medicală pornită de la un singur cabinet

Rețeaua Clinicilor de Oftalmologie Dr. Holhoș a început de la un singur cabinet și s-a dezvoltat treptat în mai multe orașe din țară. Astăzi, este rețeaua de oftalmologie nr. 1 din România, pentru al doilea an consecutiv, după numărul de pacienți, cifra de afaceri și notorietatea brandului.

În paralel, la Alba Iulia, dr. Teodor Holhoș a dezvoltat, integral din fonduri proprii, un spital privat cu 23 de specializări medicale. Unitatea a anunțat deja o nouă etapă de extindere, care va include un corp suplimentar de clădire, parcare subterană și spații verzi dedicate pacienților.

Clinicile Dr. Holhoș sunt, în prezent, singura rețea de oftalmologie din România care deține două platforme robotizate dedicate intervențiilor SMILE Pro, una dintre cele mai avansate proceduri folosite pentru corecția dioptriilor.

Peste 30.000 de intervenții de chirurgie refractivă

Dr. Teodor Holhoș a realizat până acum peste 30.000 de intervenții de chirurgie refractivă pentru pacienți cu miopie, hipermetropie, astigmatism sau presbiopie. În fiecare an, medicul efectuează peste 6.000 de astfel de operații.

Medicul se numără și printre medicii care au introdus în România tehnica SMILE Pro. Procedura este minim invazivă, durează aproximativ 7 secunde pentru fiecare ochi și poate permite o recuperare mai rapidă față de tehnici mai vechi, precum LASIK sau PRK.

La finalul anului trecut, rezultatele obținute i-au adus acreditarea internațională Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery, acordată de Surgical Review Corporation din SUA. Certificarea validează atât experiența chirurgului, cât și standardele medicale din clinicile sale.

Dr. Holhoș spune însă că tehnologia, oricât de avansată ar fi, nu poate înlocui experiența medicului și evaluarea atentă a fiecărui caz.

„În oftalmologie, tehnologia este esențială, dar rezultatul final depinde foarte mult de experiența chirurgului și de evaluarea corectă a fiecărui caz. Nu există o soluție universală. Fiecare ochi trebuie investigat foarte atent, iar procedura se alege în funcție de particularitățile de caz și de nevoile reale ale pacientului”, explică acesta.

Viena caută medici români pentru specializări unde se înregistrează deficit de personal

Invitația primită de dr. Teodor Holhoș vine într-un context în care sistemele medicale europene se confruntă cu deficit de personal specializat în anumite domenii. Deși capitala Austriei rămâne unul dintre centrele medicale majore ale Europei, clinicile vieneze au devenit interesate să lucreze cu medici cu mare experiență.

Motivul este suprasolicitarea sistemului public medical din Austria în specializări precum chirurgia oftalmologică. Deficitul de personal duce la timpi mari de așteptare sau chiar la blocaje în anumite specialități sau regiuni ale țării. Mulți oftalmologi profesează însă în privat, sistem ce le oferă venituri mai mari și mai multă flexibilitate.