Grindeanu a susţinut că, de la plecarea social-democraţilor de la Ministerul Transporturilor, nu a mai fost dat niciun kilometru de autostradă în circulaţie.

Miruţă i-a cerut să se uite la execuţia bugetară şi la contractele semnate, adăugând că afirmaţia fostului ministru „nu este adevărată”.

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, cum îi răspunde lui Sorin Grindeanu care declarase că, de când a plecat PSD de la Ministerul Transporturilor, nu s-a mai dat în circulaţie niciun kilometru de autostradă.

”Să se uite la execuţia bugetară şi la contractele semnate. Să se uite la contractele care sunt blocate, gândite pe vremea PSD. Nu este adevărat. Uitaţi-vă doar prin SAFE contractele pe autostrăzi care au fost semnate, în condiţiile în care înainte se spunea că nu sunt bani. S-au găsit bani. Ministerul Transporturilor poate înflori dacă toate contractele care se desfăşoară prin Ministerul Transporturilor sunt mai transparente decât au fost până acum”, a afirmat Radu Miruţă.

Sorin Grideanu a afirmat că de la plecarea social-democraţilor de la Ministerul Transporturilor nu s-a mai deschis circulaţiei niciun un kilometru de autostradă.

Premieră pentru infrastructura rutieră

România va avea prima autostradă construită cu bani din Programul SAFE, după ce a fost semnat contractul pentru tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii A8.

Lotul are o valoare de aproape 4,9 miliarde de lei, fără TVA, și va avea o lungime de 27 de kilometri. Potrivit autorităților, traseul va include 36 de poduri și pasaje, patru tunele și trei noduri rutiere importante, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos, după cum a explicat premierul demis Ilie Bolojan.

Durata totală de realizare este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni vor fi dedicate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

În cadrul proiectului va fi realizată și conexiunea cu Autostrada Moldovei A7. Legătura va fi asigurată prin construirea unui segment de autostradă de 5,5 kilometri, care va conecta A8 cu DN2 și cu nodul rutier de la Pașcani.