Inflaţia anuală a fost 9,8% în octombrie 2025. Cele mai mari scumpiri, la mărfurile nealimentare şi servicii

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor INS, publicate miercuri.

Rata anuală a inflaţiei în octombrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menținut și în acest interval la fructele proaspete (22,74%). O cafea costă cu 19,25% mai mult decât anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 14,96%.

Tarifele din grupa produselor zahăr, produsele zaharoase și mierea de albine au crescut cu 13,27%. Deși mai temperate comparativ cu cele din lunile anterioare, alte creșteri mai substanțiale se constată și la laptele de vacă, 11,46%, la pâine, cu 9,5% și la citrice cu 8,16%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 9,03%.

La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,39%, iar cel al vinului cu 6,57%. O altă majorare importantă a tarifelor se constată și la carnea de bovine, cu 10,39%.

Există însă și scăderi pe preț în luna octombrie 2025 față de octombrie 2024 la produsele alimentare cum ar fi la cartofi, cu 9,32%, la legume și conserve de legume, cu 3,02%, precum și la fasole boabe și alte leguminoase, cu 0,65%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 18,59%, urmate de cele ale serviciilor de igienă și cosmetică, cu 18,54%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 16,57%, urmate de serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, cu 14,76%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,86%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,53%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 12,41%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din octombrie continuă să fie la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 72,30% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (17,70%), la cărți, ziare, reviste (10,11%), detergenți (8,9%), tutun și țigări (6,68%). Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în octombrie cu 5,45%.

În perioada octombrie 2025 - octombrie 2024, scăderi de preţ au fost înregistrate, printre altele, în cazul serviciilor, la serviciile de transport aerian (-11,99%), și la serviciile telefonice (-0,03%).

Octombrie 2025 față de Septembrie 2025

Preţurile de consum în octombrie comparativ cu luna septembrie au crescut cu 0,5%. În intervalul octombrie 2025/septembrie 2025, preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,48%, cel al mărfurilor nealimentare au crescut cu 0,41%, iar cele ale serviciilor s-au majorat cu 0,74%. În octombrie comparativ cu septembrie au existat scăderi ale prețurilor de mică anvergură la făină (-0,86%), la fasole (-0,90%), la fructe proaspete (-0,02%). Serviciile aeriene scad în octombrie cu 20,83%. Prețul biletelor CFR rămâne constant față de luna anterioară, iar tarifele chiriilor au crescut cu 1,26%. În rest la această categorie, sunt creșteri de unu-două procente, cum este cel din domeniul abonamentelor TV, 2,19%. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică s-a ieftinit într-o lună cu 0,27%, iar gazele și-au majorat tarifele lunare față de cele ale lunii anterioare cu 4,28%. Combustibilii și-au diminuat tarifele cu 0,7% în luna octombrie.

Trebuie precizat faptul că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

