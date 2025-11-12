Inflaţia anuală a fost 9,8% în octombrie 2025. Cele mai mari scumpiri, la mărfurile nealimentare şi servicii

Stiri Economice
12-11-2025 | 09:58
oameni pe strada
Shutterstock

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor INS, publicate miercuri.

autor
Ioana Andreescu

Rata anuală a inflaţiei în octombrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menținut și în acest interval la fructele proaspete (22,74%). O cafea costă cu 19,25% mai mult decât anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 14,96%.

Tarifele din grupa produselor zahăr, produsele zaharoase și mierea de albine au crescut cu 13,27%. Deși mai temperate comparativ cu cele din lunile anterioare, alte creșteri mai substanțiale se constată și la laptele de vacă, 11,46%, la pâine, cu 9,5% și la citrice cu 8,16%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 9,03%.

La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,39%, iar cel al vinului cu 6,57%. O altă majorare importantă a tarifelor se constată și la carnea de bovine, cu 10,39%.

Citește și
razboi ucraina tancuri
Rusia mărește taxele ca să finanțeze războiul din Ucraina: populația plătește nota între inflație și austeritate

Există însă și scăderi pe preț în luna octombrie 2025 față de octombrie 2024 la produsele alimentare cum ar fi la cartofi, cu 9,32%, la legume și conserve de legume, cu 3,02%, precum și la fasole boabe și alte leguminoase, cu 0,65%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 18,59%, urmate de cele ale serviciilor de igienă și cosmetică, cu 18,54%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 16,57%, urmate de serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, cu 14,76%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,86%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,53%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 12,41%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din octombrie continuă să fie la tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 72,30% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (17,70%), la cărți, ziare, reviste (10,11%), detergenți (8,9%), tutun și țigări (6,68%). Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în octombrie cu 5,45%.

În perioada octombrie 2025 - octombrie 2024, scăderi de preţ au fost înregistrate, printre altele, în cazul serviciilor, la serviciile de transport aerian (-11,99%), și la serviciile telefonice (-0,03%).

Octombrie 2025 față de Septembrie 2025

Preţurile de consum în octombrie comparativ cu luna septembrie au crescut cu 0,5%. În intervalul octombrie 2025/septembrie 2025, preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 0,48%, cel al mărfurilor nealimentare au crescut cu 0,41%, iar cele ale serviciilor s-au majorat cu 0,74%. În octombrie comparativ cu septembrie au existat scăderi ale prețurilor de mică anvergură la făină (-0,86%), la fasole (-0,90%), la fructe proaspete (-0,02%). Serviciile aeriene scad în octombrie cu 20,83%. Prețul biletelor CFR rămâne constant față de luna anterioară, iar tarifele chiriilor au crescut cu 1,26%. În rest la această categorie, sunt creșteri de unu-două procente, cum este cel din domeniul abonamentelor TV, 2,19%. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică s-a ieftinit într-o lună cu 0,27%, iar gazele și-au majorat tarifele lunare față de cele ale lunii anterioare cu 4,28%. Combustibilii și-au diminuat tarifele cu 0,7% în luna octombrie.

Trebuie precizat faptul că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Sursa: StirilePROTV

Etichete: inflație, BNR, scumpiri, servicii,

Dată publicare: 12-11-2025 09:30

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Economist: Guvernele iubesc inflaţia, vor inflaţie, prin aceasta vor dori să-şi acopere dezechilibrele create
Stiri Economice
Economist: Guvernele iubesc inflaţia, vor inflaţie, prin aceasta vor dori să-şi acopere dezechilibrele create

Adrian Codirlaşu, președintele Asociației CFA România, avertizează că guvernele „iubesc inflația” pentru a-și acoperi dezechilibrele, în timp ce oamenii nu simt cum le scad banii.

 

Rusia mărește taxele ca să finanțeze războiul din Ucraina: populația plătește nota între inflație și austeritate
Stiri externe
Rusia mărește taxele ca să finanțeze războiul din Ucraina: populația plătește nota între inflație și austeritate

Rusia intenţionează să introducă noi creşteri de taxe pentru companii şi populaţie, în încercarea de a susţine cheltuielile militare, în timp ce economia începe să arate semne de slăbiciune după patru ani de război în Ucraina, relatează CNBC.

Eurostat: România, campioana UE la inflație, în iulie, înainte de majorarea TVA și a accizelor
Stiri Economice
Eurostat: România, campioana UE la inflație, în iulie, înainte de majorarea TVA și a accizelor

Rata anuală a inflaţiei în UE a urcat în iulie la 2,4%, iar România rămâne țara cu cea mai mare inflație, de 6,6%, potrivit Eurostat.

Recomandări
Crima din Teleorman a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Mihaela a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț
Stiri Socante
Crima din Teleorman a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Mihaela a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț

Scene cutremurătoare cu crima din Teleorman, surprinse de o cameră de supraveghere, au fost publicate, miercuri dimineață, de Europol.

Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava
Stiri actuale
Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava

Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în urma unui acord încheiat cu procurorii anticorupție din Suceava.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră
Stiri actuale
51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Crima din Teleorman, care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28