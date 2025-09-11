Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Stiri Economice
11-09-2025 | 10:26
oameni la cumparaturi
Shutterstock

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

autor
Sabrina Saghin

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 - august 2024) a fost 5,7%", se arată în comunicatul INS.

Rata medie a prețurilor în ultimele 12 luni

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) a fost 5,7%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,09%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,5%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,6%.

Citește și
cumparaturi
Scumpirile au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Primele produse tăiate de pe lista de cumpărături

Creșterea prețurilor la alimente

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 1,63% faţă de iulie 2025.

La această categorie, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 41,73%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi s-au ieftinit cu 5,13% faţă de iulie 2025.

De asemenea, cartofii s-au ieftinit cu 9,36%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 5,67% faţă de iulie 2025.

Scumpiri la mărfuri nealimentare și servicii

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 2,10% faţă de iulie 2025. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult la această categorie, cu 65,73%, în august 2025 faţă de august 2024, şi cu 2,56% faţă de iulie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 9,85%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 2,87% faţă de iulie 2025. Aici cel mai mult s-au scumpit serviciile de igienă şi cosmetică, cu 19,27%, în august 2025 faţă de august 2024, şi cu 5,62% faţă de iulie 2025, precum şi biletele CFR, cu 18,59%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 1,43% faţă de iulie 2025.

Mugur Isărescu: inflația va forma o „cocoașă frumușică” în septembrie

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflaţia va forma o „cocoaşă" în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

„S-a calculat care este impactul şocurilor de natura ofertei cu magnitudine amplă asupra inflaţiei în acest an şi asupra inflaţiei CORE 2 ajustat. Per total 4 puncte procentuale. Acesta e motivul principal pentru care nici nu puteam să gândim o reducere de rată de dobândă. De aceea am şi folosit cuvântul amplă, o creştere amplă a inflaţiei în acest an. Două puncte procentuale din liberalizarea pieţei energiei electrice la 1 iulie. Uitându-ne pe indicele care a apărut astăzi, ceva mai mult, 2,2 puncte procentuale. Al doilea şoc major al TVA-ului, pe calculele noastre, asupra inflaţiei headline, inflaţia IPC, 1,6 puncte procentuale şi majorare de accize 0,4 puncte procentuale. Patru puncte procentuale calculate săptămâna trecută, 4,2 - 4,3 puncte procentuale după datele pe care le avem astăzi. Şi pe inflaţia CORE 2 ajustat impactul este major. Trei şocuri majore care vor fi resorbite în perioada următoare dacă evităm efectele secundare, deteriorarea aşteptărilor inflaţioniste nu este uşoară după asemenea creşteri de preţuri. Aceasta e prognoza. Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa şi ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 - 9,7, vârful de inflaţie, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri. Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârşitul anului viitor, inflaţia nu numai că va intra în intervalul ţintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflaţia prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflaţie", a explicat Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei din 12 august.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%", de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creştere la 21%, de la 19% anterior, şi doar o sigură cotă redusă, de 11%. 

Sursa: Agerpres

Etichete: inflație, BNR, mugur isarescu, tva,

Dată publicare: 11-09-2025 09:44

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
Citește și...
Cumpărături făcute ”pe firmă”? PSD vrea să elimine multe dintre aceste facilități: ”Se văd în încasările de TVA”
Stiri Politice
Cumpărături făcute ”pe firmă”? PSD vrea să elimine multe dintre aceste facilități: ”Se văd în încasările de TVA”

PSD vrea să elimine, prin lege, modalitatea prin care unele facilități pot fi deduse de firmele din România din TVA. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, care a spus că ”sunt lucruri care se văd” în încasări.

Scumpirile au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Primele produse tăiate de pe lista de cumpărături
Stiri Diverse
Scumpirile au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Primele produse tăiate de pe lista de cumpărături

Tot mai atenți la banii lor, românii și-au temperat consumul anul acesta.

Românii au cheltuit mai mult la cumpărături în ciuda scumpirilor. Au devenit mai cumpătați la alimente
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult la cumpărături în ciuda scumpirilor. Au devenit mai cumpătați la alimente

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse, mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Recomandări
Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei
Stiri externe
Cine era Charlie Kirk, apropiatul lui Trump ucis la un eveniment din statul Utah. A fost împușcat mortal în fața familiei

Un apropiat al lui Donald Trump a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment organizat într-un campus universitar din statul Utah. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era unul dintre liderii mișcării „Make America Great Again”.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28