Românii au cheltuit mai mult la cumpărături în ciuda scumpirilor. Au devenit mai cumpătați la alimente

Stiri Economice
05-09-2025 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse, mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

autor
Ștefana Todică

Românii au cheltuit la cumpărături mai mult cu 4,5% față de aceeași lună a anului trecut. Creșterea a fost susținută în special de vânzările de carburanți dinaintea scumpirilor de la 1 august.

Ritmul de creștere a cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, adică vânzările din magazine, cu excepția autovehiculelor, a fost tot mai modest încă de la finalul anului trecut. Abia acum, în iulie, vedem o creștere mai vizibilă a consumului, potrivit Institutului Național de Statistică, de 4,5% față de luna iulie a anului trecut. Această creștere a fost susținută în special de vânzările de carburanți. Românii au cheltuit mai mult pe benzină și motorină, cu aproape 12%.

O posibilă explicație este că unii s-au grăbit să alimenteze mai ieftin și au făcut plinul de carburanți înainte ca prețurile să crească de la 1 august, odată cu majorarea TVA și a accizelor.

Și vânzările de produse nealimentare au crescut cu 5,8%. În schimb, consumul de alimente, băuturi și tutun a înregistrat o creștere de doar 0,5%, după ce au fost și scăderi în lunile anterioare.

Citește și
aer conditionat masina
Temperatura ideală a aerului condiționat în mașină: cum să-l folosești corect pe caniculă
Previziuni pentru perioada următoare

Dacă ne uităm la evoluția din primele 7 luni, vedem că vânzările de alimente au scăzut ușor, cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Însă volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 3,5%.

Ar putea fi însă doar o pauză de respirație, nu o tendință. În contextul în care prețurile au început din nou să urce, iar vârful scumpirilor va fi în toamnă, potrivit estimărilor BNR, nu este exclus ca în perioada următoare comerțul să înregistreze scăderi.

Sursa: Pro TV

Etichete: scumpiri, consum,

Dată publicare: 05-09-2025 18:38

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
Ce este convenția de consum și cum influențează facturile de energie electrică. Mesajul transmis de Hidroelectrica clienților
Stiri actuale
Ce este convenția de consum și cum influențează facturile de energie electrică. Mesajul transmis de Hidroelectrica clienților

Convenția de consum este un document trimis de furnizorul de energie electrică și asumat de clientul final. Acesta se completează la momentul încheierii contractului și se actualizează periodic.

Temperatura ideală a aerului condiționat în mașină: cum să-l folosești corect pe caniculă
Stiri Diverse
Temperatura ideală a aerului condiționat în mașină: cum să-l folosești corect pe caniculă

Temperatura aerului condiționat din mașină influențează confortul și siguranța în timpul călătoriilor, mai ales pe caniculă. Setarea corectă a climatizării ajută la menținerea unei atmosfere plăcute, fără șocuri termice sau consum excesiv de combustibil.

Bulgaria și România sunt statele UE cu cel mai mic cost al vieții. La ce capitol avem cele mai mici prețuri din toată Uniunea
Stiri Economice
Bulgaria și România sunt statele UE cu cel mai mic cost al vieții. La ce capitol avem cele mai mici prețuri din toată Uniunea

România are în continuare printre cele mai mici prețuri din UE la categoriile majore de consum, conform celor mai recente date ale Eurostat. Bulgaria este în continuare „campioană” incontestabilă la acest capitol.

Tarifele impuse de Trump vor accentua criza de consum din Statele Unite. Americanii cu venituri mici vor fi cei mai afectați
Stiri externe
Tarifele impuse de Trump vor accentua criza de consum din Statele Unite. Americanii cu venituri mici vor fi cei mai afectați

Experții avertizează că tarifele vamale impuse de administrația Trump vor adânci criza de consum din Statele Unite. Se scumpesc hainele, pantofii, mașinile și medicamentele, iar americanii cu venituri mici vor fi cei mai afectați.

Criza îi face pe români să economisească mai mult și să cheltuie mai puțin. Sunt sacrificate plăcerile
Stiri Sociale
Criza îi face pe români să economisească mai mult și să cheltuie mai puțin. Sunt sacrificate plăcerile

Românii îşi ajustează comportamentele de consum şi economisire într-un ritm tot mai vizibil, pe fondul incertitudinilor economice şi al presiunilor asupra bugetelor personale.

Recomandări
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe
Stiri externe
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

Croația a exclus vineri în mod categoric trimiterea de trupe într-o misiune multinaționala de menținere a păcii în Ucraina, în timp ce Slovenia a precizat că ar putea lua în considerare acest lucru doar în cadrul unei misiuni conduse de ONU.

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Stiri externe
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

Membri ai trupelor SEAL ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni în timpul unei misiuni eșuate de instalare a unui dispozitiv de ascultare în Coreea de Nord, în 2019, în timpul unor negocieri diplomatice importante, potrivit New York Times.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28