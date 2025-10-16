Încrederea în economie se prăbușește: patru din cinci firme spun că pachetele fiscale descurajează investițiile

16-10-2025 | 11:29
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 7% în primele nouă luni din 2024. Zonele cu cele mai multe falimente

Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, iar 81% dintre oamenii de afaceri apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investiţiile în mare sau foarte mare măsură.

Vlad Dobrea

Datele au fost obținute prin intermediul unui sondaj realizat de Confederaţia Patronală Concordia în rândul angajaţilor şi angajatorilor români, în luna septembrie 2025.

Pe fondul inflaţiei, al creşterii costurilor şi al modificărilor fiscale, 80% dintre respondenţi consideră că mediul economic s-a deteriorat, iar 81% apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investiţiile în mare sau foarte mare măsură.

Rezultatele sondajului, la care au participat companii mici, mijlocii şi mari, cu capital românesc şi străin, indică o percepţie predominant negativă: 59% dintre respondenţi consideră climatul general de afaceri nefavorabil, cu multe obstacole, 40% îl apreciază ca moderat, cu provocări, dar şi oportunităţi, în timp ce doar 1% îl consideră favorabil.

Aşteptările pentru următoarele 12 luni sunt, de asemenea, pesimiste: 71% anticipează o deteriorare, 24% se aşteaptă la o relativă stabilitate, iar 5% prevăd o îmbunătăţire.

Presiunea fiscală rămâne o preocupare centrală pentru mediul de afaceri, 70% dintre respondenţi considerând nivelul actual de taxare prea ridicat, cu impact asupra competitivităţii, în timp ce 25% îl consideră acceptabil, dar cu potenţial de optimizare. De asemenea, 74% apreciază că legislaţia fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor în mică măsură, în timp ce 25% indică o susţinere moderată, recunoscând aspecte pozitive, dar insuficiente.

În opinia participanţilor la sondaj, principalul impact negativ al recentelor măsuri fiscale este creşterea costurilor operaţionale, pentru 52% dintre respondenţi, urmată de riscuri în politicile de personal şi dezvoltare (25%) şi amânarea sau reducerea investiţiilor planificate (23%).

În ceea ce priveşte provocările companiilor în prezent, inflaţia şi creşterea costurilor operaţionale rămân principalele dificultăţi pentru 26% dintre cei chestionaţi, urmate de scăderea cererii (24%), birocraţia şi instabilitatea legislativă (20%).

Nivelul impozitării este menţionat de 20% dintre respondenţi ca provocare majoră, în timp ce lipsa forţei de muncă calificate este citată de 8%.

În ceea ce priveşte planurile de investiţii, datele relevă prudenţă pentru următorul an. Astfel, 40% amână investiţiile planificate, 35% planifică doar investiţii moderate, de menţinere, 16% nu au planuri de investiţii pentru următoarele 12 luni, în timp ce 9% intenţionează să facă investiţii majore.

De asemenea, evoluţia indicatorilor fiscal-bugetari generează preocupare în rândul companiilor, cu 82% dintre respondenţi considerând deficitul bugetar şi datoria publică preocupări majore şi un risc pentru stabilitatea economică.

Principalele surse de incertitudine identificate de mediul de afaceri sunt fluctuaţiile economice şi inflaţia (60%), urmate de instabilitatea politică (34%) şi geopolitica regională (6%).

Rezultatele sondajului sugerează că stabilizarea cadrului fiscal şi legislativ, alături de măsuri de control al inflaţiei, ar putea contribui semnificativ la restabilirea încrederii în mersul economiei şi la reluarea investiţiilor, mai indică sondajul realizat online în luna septembrie 2025, pe un eşantion de 546 de respondenţi, din mediul privat.

Eşantionul a fost format din: 37% microîntreprinderi (1-9 angajaţi), 39% IMM-uri (10-249 angajaţi), 24% companii mari (peste 250 angajaţi).

Confederaţia Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei româneşti. Cu o contribuţie de 30% din în PIB şi peste 450.000 de angajaţi în 3900 de firme mari şi mici, cu capital românesc şi străin, Confederaţia Patronală Concordia este singura organizaţie din România membră BusinessEurope, Organizaţia Internaţională a Angajatorilor (IOE) şi Business at OECD (BIAC). 

Sursa: Agerpres

