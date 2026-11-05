Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că 49 dintre cele 56 de instituții vizate au transmis propunerile privind limitele de cheltuieli, iar până pe 11 noiembrie trebuie clarificate inclusiv proiectele și programele care nu vor mai primi finanțare anul viitor.

"La 4 noiembrie, 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite finanţaţi integral din bugetul de stat transmiseseră Ministerului Finanţelor propunerile de limite de cheltuieli. Este un pas important la acest moment, iar datele privind investiţiile, fondurile europene, cheltuielile de personal şi programele bugetare sunt încă în curs de completare. Unele instituţii sunt avansate, altele trebuie să recupereze întârzierile. Am cerut finalizarea şi transmiterea propunerilor restante până luni, 9 noiembrie, iar până miercuri, 11 noiembrie, verificarea şi completarea datelor pentru toate sursele de finanţare şi componentele solicitate. Tot în această etapă trebuie clarificate, împreună cu Ministerul Finanţelor, proiectele şi programele care nu vor mai fi finanţate începând cu 2027", a scris Nazare, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că discuţiile privind elaborarea bugetului pentru anul viitor au început în şedinţa de Guvern de joi, fiind prezentat stadiul introducerii datelor în noua platformă informatică eBuget NG, realizată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

"Am început concret, în şedinţa de Guvern de azi, discuţiile pentru construcţia bugetului pe anul 2027. Am prezentat nota Ministerului Finanţelor privind stadiul introducerii datelor de către ministere şi celelalte instituţii în platforma eBuget NG, noul sistem informatic realizat prin PNRR, prin intermediul căruia construim bugetul anului viitor şi estimările pentru perioada 2028 - 2030", a explicat acesta.

Potrivit ministrului, noul sistem informatic va permite analizarea solicitărilor instituţiilor şi fundamentarea alocărilor bugetare în funcţie de obligaţiile asumate şi de resursele disponibile.

"Digitalizarea bugetului trebuie să însemne o fundamentare mai bună a deciziilor şi un nivel mai ridicat de asumare. Noua platformă ne permite să analizăm transparent solicitările instituţiilor, justificările programelor şi necesarul pentru investiţii. Avem nevoie să ştim ce obligaţii sunt deja asumate, cât costă continuarea proiectelor şi ce rezultate susţine fiecare alocare. Pe baza acestor informaţii şi a estimărilor de venituri, vom propune limitele de cheltuieli care vor fi aprobate de Guvern. Solicitările introduse în platformă nu reprezintă automat alocări aprobate. Bugetul pentru 2027 trebuie construit pornind de la ceea ce putem realist finanţa, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului", a subliniat Nazare.

Acesta a arătat că elaborarea unui buget credibil pentru anul viitor este importantă şi în perspectiva evaluărilor agenţiilor de rating.

"Miza depăşeşte distribuirea sumelor între instituţii. Un buget credibil pentru 2027, alături de rezultatele execuţiei din acest an, sunt esenţiale în evaluările agenţiilor de rating de la începutul anului viitor. Menţinerea disciplinei şi respectarea angajamentelor pot crea, ulterior, condiţiile pentru îmbunătăţirea perspectivei de la negativă la stabilă. Aceasta este o posibilitate pe care trebuie să o susţinem continuu prin rezultate, nu un obiectiv garantat", a afirmat ministrul Finanţelor.

Referitor la reducerea deficitului bugetar, Nazare a susţinut că aceasta ar putea contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare pentru companiile private.

"Reducem deficitul pentru a crea condiţii mai bune de finanţare şi dezvoltare a economiei. Când statul se împrumută foarte mult, absoarbe resurse care ar putea finanţa investiţii private şi menţine presiunea asupra costului banilor. Consolidarea credibilă poate diminua această presiune şi poate lăsa mai mult spaţiu pentru finanţarea companiilor", a mai scris Alexandru Nazare.