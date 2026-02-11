Unele companii vor fi lichidate, însă altele, considerate strategice, cum ar fi Metrorex, trebuie susținute, spune vicepremierul. În joc sunt sute milioane de euro bani de la Bruxelles.

Guvernul decide luna aceasta ce companii de stat vor primi sprijin și care nu, calculul nefiind însă exclusiv unul economic ci și social, a explicat vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Sunt companii despre care știm că niciodată nu vor face profit și nicăieri în lume nu fac profit, cum ar fi Metrorex sau chiar și transportul feroviar. Acestea din start sunt companii pe care statul le va susține, sunt companii strategice absolut necesare pentru români, asigură un serviciu public. Aici se analizează însă cum eficientizăm activitatea acestor companii, cum facem ca serviciile lor să fie mai de calitate”.

Pentru eficientizare, spune vicepremierul, este esențială o conducere profesionistă – un angajament asumat de România prin două jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt incluse în reforme pentru care țara noastră ar putea obține 700 de milioane de euro de la Bruxelles.

Corespondent PRO TV: „Planul Guvernului este ca până pe 31 martie să fie încheiată prima etapă a restructurării companiilor de stat. Asta înseamnă consilii de administrație apolitice, selectate în funcție de realizările profesionale. Apoi, până pe 31 august, trebuie să fie gata planurile de restructurare pentru cel puțin trei dintre cele 22 de companii vizate de Executiv”.

Pe lista analizată se află mai multe societăți din cadrul CFR, unele în lichidare sau insolvență, dar și companii cu pierderi și datorii de sute de milioane de lei, precum Electrocentrale, Metrorex, TAROM, Romaero sau Avioane Craiova.

Guvernul analizează și restul companiilor pe care le controlează, din totalul de 1.500. Pentru a separa influența politică de management, Executivul pregătește reguli noi pentru ministere, care nu vor mai putea interveni în activitatea curentă a companiilor.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Miniștrii aveau idei și sunau și dădeau ordine companiei. Statul până acum s-a comportat ca un manager slab. De acum înainte, statul trebuie să se comporte ca un acționar responsabil”.

Asta înseamnă că ministerele vor avea rol de acționar, iar consiliile de administrație vor administra compania și vor numi manageri performanți, după criterii schimbate.

Vicepremierul mai anunță că, în următoarele două săptămâni, va fi lansată o platformă online, unde oricine va putea face sesizări, inclusiv anonim, dar și propuneri de soluții la diferite probleme din administrație.