Ce este recesiunea tehnică și cum afectează economia unei țări. România a intrat oficial în recesiune tehnică

Institutul Național de Statistică a anunțat că România a intrat, oficial, în recesiune tehnică , după ce a înregistrat scădere economică două trimestre la rând. Dar ce înseamnă recesiunea tehnică, cum este definită de economiști și care este impactul ei.

România este în recesiune tehnică, iar termenul capătă din ce în ce mai multă relevanță în discursul public și în analizele experților. Deși poate părea un concept tehnic rezervat specialiștilor, înțelegerea acestui indicator economic este esențială pentru orice cetățean care dorește să înțeleagă evoluția economiei și impactul său direct asupra vieții cotidiene. În acest context, aflăm ce este recesiunea tehnică, cum se diferențiază de o recesiune economică propriu-zisă, cum se măsoară și ce consecințe are. Recesiunea tehnică reprezintă un instrument util, dar imperfect, pentru identificarea perioadelor de declin economic. Definiția sa simplă - două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului real - o face ușor de înțeles și de comunicat, motiv pentru care a devenit atât de răspândită în discursul public și mediatic, după cum confirmă FMI și alte instituții financiare internaționale. Cu toate acestea, experții economiști subliniază constant că această definiție tehnică trebuie complementată cu analiza unui spectru mai larg de indicatori pentru a evalua cu adevărat starea economiei. Ocuparea forței de muncă, venitul disponibil, producția industrială, încrederea consumatorilor și investițiile de capital oferă împreună o imagine mult mai completă a sănătății economice decât PIB-ul singur, așa cum demonstrează abordarea NBER în determinarea recesiunilor. Citește și Reacție imediată pe Bursa de la București după ce INS a confirmat că România a intrat în recesiune tehnică Ce este recesiunea tehnică: definiție și origine Recesiunea tehnică reprezintă o definiție cantitativă simplificată a unei perioade de declin economic, caracterizată prin scăderea Produsului Intern Brut (PIB) real pentru două trimestre consecutive. Această definiție se bazează pe o simplă regulă aritmetică: dacă economia unei țări înregistrează contracție în trimestrul N și trimestrul N+1, atunci țara respectivă se află în recesiune tehnică, după cum explică diversification.com. Originea conceptului de recesiune tehnică Termenul a fost popularizat în 1974 de Julius Shiskin, fost comisar al Biroului de Statistică a Muncii din Statele Unite, într-un articol publicat în The New York Times. Shiskin a propus această definiție simplificată pentru a face conceptul de recesiune mai accesibil publicului larg și mass-media. Potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI), deși nu există o definiție oficială universal acceptată a recesiunii, regula celor două trimestre consecutive a devenit un criteriu larg utilizat la nivel internațional pentru identificarea rapidă a perioadelor de declin economic. Această abordare oferă un benchmark clar și ușor de comunicat, motiv pentru care a fost adoptată în țări precum Regatul Unit, Canada și multe state din Uniunea Europeană.

Recesiune tehnică vs. Recesiune economică Deși termenii sunt adesea folosiți interschimbabil, există diferențe fundamentale între recesiunea tehnică și recesiunea economică propriu-zisă. Înțelegerea acestor distincții este crucială pentru a evalua corect starea reală a unei economii, subliniază Reserve Bank of Australia. Caracteristicile recesiunii tehnice • Se bazează exclusiv pe evoluția PIB-ului real • Necesită doar două trimestre consecutive de scădere • Reprezintă un indicator statistic simplu și rapid de identificat • Nu ia în considerare amplitudinea scăderii sau impactul asupra populației Caracteristicile recesiunii economice În contrast, o recesiune economică propriu-zisă, așa cum este definită de instituții precum National Bureau of Economic Research (NBER) din Statele Unite, implică o analiză mult mai comprehensivă a stării economiei. NBER definește o recesiune ca o scădere semnificativă a activității economice răspândită în întreaga economie, care durează mai mult de câteva luni și este vizibilă în PIB real, venit real, ocupare, producție industrială și vânzări. • Analizează multiple indicatori economici: PIB, venit personal, ocuparea forței de muncă, producția industrială, vânzările cu ridicata și cu amănuntul • Evaluează profunzimea, difuziunea și durata declinului economic • Consideră impactul asupra pieței muncii și veniturilor populației • Poate declara o recesiune chiar dacă criteriul celor două trimestre nu este îndeplinit Cum se măsoară recesiunea tehnică Măsurarea recesiunii tehnice se bazează pe calculul ratei de creștere a PIB-ului real în termeni trimestriali. PIB-ul real reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o economie, ajustată pentru efectele inflației. Formula de calcul Condiția pentru o recesiune tehnică este: PIB real trimestru N < 100% față de trimestrul N-1 ȘI PIB real trimestru N+1 < 100% față de trimestrul N Este important de menționat că datele PIB-ului sunt ajustate sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare pentru a elimina fluctuațiile normale cauzate de factori sezonieri sau calendarul specific al fiecărui trimestru.

Cauzele recesiunii tehnice Recesiunile tehnice pot fi declanșate de o varietate de factori, atât interni cât și externi economiei unei țări. FMI identifică mai multe categorii principale de cauze care pot duce la astfel de perioade de contracție economică. Factori interni • Politici monetare restrictive: Creșterea ratelor dobânzilor de către băncile centrale pentru a combate inflația poate reduce cererea agregată și investițiile • Politici fiscale contractive: Reducerea cheltuielilor guvernamentale sau creșterea impozitelor pentru consolidare bugetară • Scăderea consumului privat: Reducerea cheltuielilor gospodăriilor din cauza incertitudinii economice sau erodării puterii de cumpărare • Crize în sectorul financiar: Restricționarea creditării și creșterea costurilor de finanțare Factori externi • Șocuri în prețul materiilor prime: Creșteri bruște ale prețului petrolului sau altor resurse esențiale (documentat în recesiunea din 1974-1975) • Încetinirea partenerilor comerciali: Reducerea cererii externe pentru exporturi • Crize geopolitice: Conflicte internaționale, instabilitate regională sau sancțiuni economice • Pandemii sau dezastre naturale: Evenimente neprevăzute care perturbă activitatea economică globală Impactul recesiunii tehnice Deși termenul poate părea abstract, efectele unei recesiuni tehnice se propagă rapid în economia reală, afectând atât cetățenii, cât și companiile și instituțiile financiare. Cercetările Reserve Bank of Australia documentează impactul pe multiple niveluri ale societății. Pentru cetățeni • Creșterea șomajului: Recesiunile duc aproape întotdeauna la creșterea ratei șomajului, companiile reducând personalul pentru a face față scăderii cererii • Scăderea veniturilor reale: Chiar și cei care își păstrează locurile de muncă pot experimenta stagnarea sau reducerea salariilor reale • Șomaj pe termen lung: Unii lucrători pot rămâne șomeri pe perioade extinse, cu efecte pe termen lung asupra aptitudinilor și veniturilor viitoare • Dificultăți financiare: Creșterea numărului de gospodării care întâmpină probleme în achitarea datoriilor și obligațiilor financiare Pentru companii • Scăderea investițiilor: Nivelurile de investiții în echipamente și structuri se reduc semnificativ în timpul recesiunilor • Contractarea producției industriale: Producția scade substanțial, adesea mai mult decât PIB-ul general • Falimente crescute: Numărul de companii care nu pot să-și achite datoriile crește neobișnuit de mult • Scăderea volumului comerțului: Atât exporturile, cât și importurile scad abrupt în perioade de încetinire economică Pentru sectorul financiar • Turbulențe pe piețele financiare: Recesiunile tind să coincidă cu scăderi ale valorii locuințelor și acțiunilor • Creșterea riscului de credit: Probabilitatea mai mare de neplată a împrumuturilor afectează bilanțurile băncilor • Reducerea lichidității: Constrângerea fluxurilor de credit în economie

Limitări și critici ale conceptului de recesiune tehnică Deși larg utilizată, definiția recesiunii tehnice prezintă mai multe limitări semnificative care pot duce la interpretări eronate ale stării economice. Mai multe organizații financiare internaționale identifică mai multe probleme fundamentale cu această abordare simplificată. Focus excesiv pe PIB Concentrarea exclusivă pe PIB ignoră alte dimensiuni esențiale ale bunăstării economice. Creșterea PIB-ului poate fi slabă - dar nu negativă - și totuși să fie asociată cu creșteri semnificative ale ratei șomajului și dificultăți pentru gospodării. De exemplu, unele componente ale PIB-ului sunt volatile, iar două trimestre consecutive de creștere negativă a PIB-ului pot da un semnal fals despre ritmul de bază al creșterii economice. Revizuiri ale datelor Măsurarea componentelor PIB-ului face obiectul revizuirilor pe măsură ce devin disponibile mai multe date. În consecință, o cifră trimestrială de creștere negativă poate fi revizuită sau una pozitivă poate deveni negativă, crescând și ea posibilitatea unui semnal fals despre ritmul de bază al creșterii economice. Acest aspect este menționat explicit ca o limitare importantă a definiției tehnice. Ignorarea profunzimii și difuziunii Definiția tehnică nu face distincție între o scădere de 0,1% și una de 5% a PIB-ului, ambele fiind clasificate identic ca recesiune tehnică. NBER subliniază că o recesiune adevărată ar trebui să fie o scădere semnificativă a activității economice răspândită în întreaga economie, care durează mai mult de câteva luni, vizibilă în mod normal în producție, ocupare, venit real și alți indicatori. Un declin concentrat într-un singur sector poate satisface definiția tehnică fără a reflecta o criză economică generalizată. Răspunsuri de politică economică Atunci când semnele unei recesiuni tehnice apar, autoritățile economice dispun de mai multe instrumente pentru a contracara declinul economic. Banca Mondială analizează importanța răspunsurilor coordonate de politică pentru gestionarea recesiunilor globale. Politici monetare Politica monetară trebuie să fie utilizată în mod consecvent pentru a restabili, în timp util, stabilitatea prețurilor. Cercetările arată că sincronizarea internațională a strângerii politicii monetare poate avea efecte mai mari decât se intenționează, atât în strângerea condițiilor financiare, cât și în accentuarea încetinirii creșterii. • Reducerea ratelor dobânzilor: Băncile centrale pot scădea rata de politică monetară pentru a stimula împrumuturile și investițiile • Relaxare cantitativă: Achiziționarea de active financiare pentru injectarea de lichiditate în economie • Ghidare anticipată: Comunicarea clară a intențiilor viitoare pentru a ancora așteptările pieței Politici fiscale Politica fiscală trebuie să acorde prioritate sustenabilității datoriei pe termen mediu, oferind în același timp sprijin țintit grupurilor vulnerabile. Banca Mondială subliniază necesitatea unui set cuprinzător de măsuri atât pe partea cererii, cât și pe cea a ofertei. • Creșterea cheltuielilor publice: Investiții în infrastructură și programe sociale pentru susținerea cererii • Reduceri fiscale temporare: Scăderea impozitelor pentru stimularea consumului și investițiilor private • Scheme de susținere directă: Transferuri către gospodării și companii afectate • Garanții guvernamentale: Facilități de creditare garantate pentru menținerea fluxului de capital Măsuri pe partea ofertei Factorii de decizie trebuie să fie pregătiți să gestioneze potențialele efecte secundare ale retragerii sincronizate la nivel global a politicilor de sprijinire a creșterii. Pe partea ofertei, aceștia trebuie să implementeze măsuri pentru a atenua constrângerile cu care se confruntă piețele muncii, piețele energetice și rețelele comerciale. Recesiunea tehnică în contextul ciclului economic Pentru a înțelege pe deplin recesiunea tehnică, este esențial să o poziționăm în contextul mai larg al ciclului economic. Banca Centrală Europeană analizează diferitele faze ale ciclului economic și modul în care acestea se succed. Fazele ciclului economic Ciclul economic se referă la fluctuațiile creșterii producției economice, luând în considerare creșterea constantă a producției potențiale a economiei. Producția este definită ca produsul intern brut (PIB) real, iar producția potențială este nivelul de producție pe care economia îl poate atinge atunci când utilizează toate resursele sale - oameni, echipamente, resurse naturale și tehnologie - într-un mod sustenabil, fără a pune presiune excesivă ascendentă asupra prețurilor din economie. Un ciclu economic are patru faze principale: • Expansiune: Gospodăriile cer mai multe bunuri și servicii, companiile angajează mai mulți lucrători, iar salariile și prețurile cresc de obicei • Vârf: Momentul în care activitatea economică atinge punctul maxim • Contracție: Gospodăriile cer mai puține bunuri și servicii, companiile reduc numărul de angajați, iar creșterea salariilor și prețurilor încetinește • Vale: Momentul în care activitatea economică atinge punctul minim Important de reținut este că ciclurile economice pot varia în lungime, la fel ca și fiecare fază a ciclului. De fapt, faza de expansiune durează de obicei mai mult decât faza de contracție. Lungimea ciclului va depinde de un număr mare de factori, inclusiv răspunsurile politice în diferite etape.

Dată publicare: