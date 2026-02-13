Prețul de pornire se apropie de 700 de milioane de euro. Între timp, autoritățile pregătesc o serie de măsuri pentru ca cei aproape 3.000 de angajați ai uzinei, care nu și-au mai luat lefurile de câteva luni.

Cu probleme financiare uriașe, combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, își caută un nou investitor într-o licitație internațională, planificată pe 12 martie.

Prețul de pornire este de 690 de milioane de euro. Între timp, Guvernul se pregătește să declare combinatul obiectiv de importanță strategică. Asta va ajuta uzina să-și asigure cheltuielile minime necesare pentru plata utilităților și menținerea siguranței platformei industriale, până la transferul către noul investitor. Totodată, cei 3.000 de angajați aflați acum în șomaj tehnic vor putea să primească salariile restante din toamna anului trecut.

Combinatul este acum în concordat preventiv – o procedură menită să-i ofere timp să se salveze de la insolvență.

De producătorul de oțel de la noi sunt interesați mai mulți posibili investitori, spun administratorii Liberty Galați.

PAUL CÎRLĂNARU, administrator concordatar: Am avut 13 discuții separate cu o gamă largă de investitori, de aici încolo urmând să vedem câți dintre ei se înscriu efectiv în procesul de achiziție. Ce vă pot asigura este că toți au talia necesară pentru a se angrena într-o astfel de investiție.”

Printre cei interesați s-ar număra turcii de la Kayseri Metal Center, germanii de la Steel Mont, ucrainenii de la Metinvest, controlată de magnatul Rinat Akhmetov, dar și indienii de la Jindal Steel. Compania asiatică a cumpărat o uzină în Cehia anul trecut și este cu ochii pe divizia de oțel a gigantului nemțesc Thyssenkrupp.

Pe lista celor interesați s-a vehiculat și numele antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor de autostrăzi de la noi.

Construită în anii ’60 și cunoscută ca Sidex Galați, uzina a fost, în perioada comunistă, cel mai mare producător de oțel din Europa de Sud-Est, cu aproximativ 40.000 de angajați și o producție de 8 milioane de tone de oțel. În ’90 a fost privatizată, apoi cumpărată de indienii de la Mittal Steel, iar din 2019 face parte din grupul britanic Liberty Steel.

Licitația pentru fostul colos industrial vine în contextul în care oțelul a devenit o resursă critică pentru infrastructură și industria apărării la nivel global. În ultimii ani, producătorii europeni au avut de suferit din cauza crizei energetice, care a urcat foarte mult costurile, pierzând în fața importurilor mai ieftine din Asia.