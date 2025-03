Oțelăriile Liberty Galați trec la măsuri drastice de protecție după taxele impuse de Trump. Ce este concordatul preventiv

„În contextul schimbărilor geopolitice, al noilor tarife impuse de SUA asupra importurilor de oţel şi în lipsa unor măsuri reale de protecţie a industriei siderurgice la nivelul Uniunii Europene, Liberty Galaţi anunţă o etapă importantă în procesul de consolidare financiară: iniţierea unei proceduri de concordat preventiv, cu rolul de a stabiliza businessul, de a optimiza alocarea resurselor şi de a deschide noi oportunităţi de investiţii. Acest proces va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra angajaţilor, partenerilor de business şi operaţiunilor companiei”, arată compania într-un comunicat preluat de news.ro.

Procedura de concordat preventiv este o etapă legală destinată firmelor în dificultate care suspendă executările silite, arată societatea de consultanță KPMG.

„Concordatul Preventiv este o procedură destinată societăților aflate în dificultate, adică acelor societăți care se confruntă cu dificultăți rezultând din orice fel de împrejurare, ce constituie o amenințare reală și serioasă pentru capacitatea viitoare a respectivelor firmei de a-și plăti datoriile la scadență, în lipsa luării unor măsuri adecvate.

Procedura de Concordat setează un cadru procedural care permite suspendarea executărilor silite și restructurarea societății în dificultate pe baza unui plan de restructurare votat de creditorii afectați și omologat de judecătorul-sindic.”

Acţiunile Liberty Galaţi au scopul de a asigura sustenabilitatea businessului, de a proteja viitorul companiei şi de a reporni operaţiunile de producţie de la Galaţi, precizează compania în comunicat.

“În actualele condiţii ale pieţei, afectate de războiul prelungit din Ucraina, de preţurile mari ale energiei şi de importurile uriaşe din afara UE care au inundat Europa, precum şi în contextul noilor tarife impuse de SUA asupra importurilor de oţel şi lipsei unor măsuri reale de protecţie a industriei siderurgice la nivelul Uniunii Europene, noua procedură va permite Liberty Galaţi să aloce toate resursele financiare aflate la dispoziţie pentru repornirea operaţiunilor şi creşterea producţiei la un nivel sustenabil”, a spus Radu Ionescu, director general Liberty Galaţi.

Principalul producător de oţel din România, Liberty Galaţi are 4.500 de angajaţi, o capacitate de producţie de oţel lichid de 3 milioane de tone pe an şi o cifra de afaceri care poate ajunge la 7 miliarde de lei pe an. Compania produce oţel cu valoare adăugată mare care este esenţial în dezvoltarea infrastructurii din România şi din Europa. De asemenea, Liberty Galaţi precizează că este poziţionat strategic pentru a contribui la eforturile de reconstrucţie a Ucrainei şi are perspective pozitive de creştere a cererii.

„La fel ca toţi producătorii de oţel din România şi din Europa, competitivitatea companiei siderurgice de la Galaţi a fost afectată de costurile ridicate ale energiei şi de importurile uriaşe de oţel la preţuri de dumping din afara Uniunii Europene. Planul anunţat are scopul de a susţine compania să traverseze condiţiile dificile de piaţă şi să devină mai puternică şi mai agilă”, menţionează compania.

Procedura de concordat preventiv va fi implementată cu suportul specialiştilor numiţi de Liberty, EuroInsol şi Sierra Quadrant.

Concordatul preventiv este o procedură juridică de protejare a companiilor viabile din punct de vedere economic care se confruntă cu presiuni financiare. Legea din România permite companiilor să restructureze datoriile cu consimţământul creditorilor, să menţină continuitatea businessului şi să asigure stabilitatea financiară pe termen lung. Procedura permite transparenţa procesului, supraveghere juridică şi reprezintă o cale eficientă de redresare în timp ce protejează interesele stakeholderilor săi.

„Liberty Galaţi îşi menţine angajamentul de a asigura transparenţa şi stabilitatea în raport cu toţi stakeholderii săi, inclusiv autorităţile guvernamentale, instituţiile financiare, angajaţii, furnizorii şi clienţii. Fiecare dintre aceşti parteneri joacă un rol esenţial în strategia de redresare cu succes şi de dezvoltare pe termen lung a companiei”, mai arată compania.

