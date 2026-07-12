Acțiunile Coca-Cola se află aproape la cel mai înalt nivel de când gigantul din Atlanta a intrat pe bursă, acum peste un secol. În același timp, acțiunile PepsiCo au scăzut cu aproape 30% de la maximul atins în 2023, când se situau la puțin sub 200 de dolari, arată New York Post.

Pepsi a raportat joi rezultate financiare mai bune decât se aștepta pentru al doilea trimestru, dar rezultatele nu au reușit să liniștească investitorii, având în vedere scăderea vânzărilor din divizia sa principală de băuturi din America de Nord.

Compania a înregistrat o creștere de 6,4% a veniturilor nete totale, ajungând la 24,2 miliarde de dolari, vânzările de băuturi din America de Nord reprezentând 7,2 miliarde de dolari din total.

După ani de rivalitate Coca-Cola-Pepsi marcată de „provocările Pepsi”, experimente eșuate precum „New Coke” și campanii publicitare neîncetate, Coca-Cola a fost considerată pe scară largă ca fiind câștigătoare în urmă cu câțiva ani. Investitorii susțin această opinie, indicând rezultate financiare net superioare.

Diferența financiară dintre cei doi concurenți este cea mai evidentă în ceea ce privește profitabilitatea lor. Coca-Cola a raportat o marjă operațională de 35% în primul trimestru, în creștere față de aproximativ 33% în aceeași perioadă a anului trecut. Marja operațională a PepsiCo s-a situat în jurul valorii de 16,5% în prima jumătate a anului, mai puțin de jumătate din cea a rivalului său.

Modelul de afaceri superior

„Devine din ce în ce mai evident pentru investitori că Coca-Cola are un model de afaceri superior”, a declarat pentru Barron’s Nik Modi, codirector al departamentului de cercetare globală a consumatorilor la RBC Capital Markets.

Provocările cu care se confruntă PepsiCo provin în principal din divizia sa de snacks-uri și din abordarea operațiunilor de îmbuteliere.

Produsele alimentare ambalate și gustările, inclusiv Lay’s, Doritos și Cheetos, au generat 58% din veniturile PepsiCo în 2025.

Însă creșterile agresive de prețuri aplicate în timpul pandemiei de COVID au afectat cererea. Consumatorii au optat din ce în ce mai mult pentru mărci proprii mai ieftine, pentru a-și reduce bugetul alocat cumpărăturilor alimentare.

Cauza declinului: prețurile la benzină

În America de Nord, veniturile din vânzările de snacks-uri au scăzut cu 2% în al doilea trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut, iar vânzările în unități au rămas neschimbate.

Ramon Laguarta, directorul general al PepsiCo, a atribuit încetinirea vânzărilor de snacks-uri, în parte, prețurilor ridicate la benzină, care îi descurajează pe clienți să facă cumpărături impulsive la magazinele de proximitate.

„Cred că situația consumatorilor este mai gravă decât ne-am așteptat, iar acest lucru se datorează în principal prețurilor la benzină”, a declarat directorul executiv joi, în cadrul unei conferințe telefonice cu investitorii.

Analistul Citi, Filippo Falorni, a afirmat vineri, într-o notă adresată clienților, că compania se confruntă cu „o slăbiciune continuă în America de Nord”, avertizând că scăderea vânzărilor va persista atâta timp cât presiunile inflaționiste cauzate de războiul din Iran vor afecta economia SUA.

„Această dinamică generează, de asemenea, un risc de reportare asupra rezultatelor din 2027”, a adăugat el, „inflația costurilor rămânând ridicată și exercitând presiune asupra marjelor”.

Care e secretul succesului Coca-Cola

Coca-Cola, în schimb, se concentrează aproape exclusiv pe băuturi. Compania și-a stimulat creșterea cu produse precum laptele ultrafiltrat Fairlife și dozele mai mici de băuturi răcoritoare, la prețuri premium.

De asemenea, Coca-Cola menține costurile generale la un nivel scăzut prin acordarea de francize pentru majoritatea operațiunilor sale de îmbuteliere. PepsiCo deține încă aproximativ 80% din îmbuteliatorii săi, ceea ce generează costuri structurale mai mari care erodează marjele sale.

Performanța slabă a PepsiCo a atras recent atenția investitorului activist Elliott Investment Management.

După ce a dezvăluit în septembrie că deține o participație de 4 miliarde de dolari în PepsiCo, fondul speculativ a presat compania să-și eficientizeze operațiunile, să scadă prețurile și să ia în considerare refranșizarea rețelei sale de îmbuteliere din America de Nord, similar modelului Coca-Cola.

Ca răspuns, Pepsi a încheiat un acord cu Elliott la sfârșitul anului trecut. Compania a acceptat un plan de restructurare amplu, care include reducerea cu 20% a liniilor de produse din SUA până la începutul anului 2026, scăderea prețurilor la mărcile principale și închiderea mai multor fabrici.

Deși PepsiCo s-a opus unei refrancizări complete a operațiunilor sale de îmbuteliere, compania a început să testeze integrarea sistemelor sale de distribuție a gustărilor și băuturilor pentru a îmbunătăți eficiența.

Pentru a spori rentabilitatea, Modi de la RBC a sugerat că ar putea fi necesar ca compania să-și regândească deținerea masivă a instalațiilor de producție și distribuție. „S-ar putea să fie nevoiți să ia niște decizii dificile”, a spus el.

Acțiunile Coca-Cola Co. au crescut vineri la tranzacțiile de la prânz, continuând să mărească diferența financiară față de PepsiCo.

La ora 14:00 EDT, acțiunile Coca-Cola se tranzacționau la 83,34 dolari, în creștere cu 71 de cenți, sau aproape 1%, față de închiderea de joi, de 82,63 dolari. Acțiunile continuă să se mențină aproape de maximul din ultimele 52 de săptămâni, de 85,68 dolari.