Într-o intervenție la Televiziunea Națională Bulgară, ea a pus sub semnul întrebării logica acestei corelații, subliniind că prezența avioanelor-cisternă americane se baza pe un acord bilateral și pe angajamentele NATO ale Bulgariei, nu pe un schimb de favoruri legat de regimul de vize, transmite Novinite.

„A rămas impresia unei legături ridicole între retragerea avioanelor și necesitatea eliminării vizelor pentru SUA”, a spus Neynsky. „Nimeni nu a înțeles care era legătura dintre cele două, cu excepția faptului că era o încercare de a ajunge la o înțelegere.” Ea a subliniat că astfel de argumente contraziceau afirmațiile anterioare potrivit cărora desfășurarea avioanelor era legată de conflictul cu Iranul.

Bulgaria, un aliat NATO care nu participă la război

Fosta ministră a reamintit că avioanele-cisternă se aflau în Bulgaria în temeiul unui acord bilateral și că țara nu și-a contestat niciodată angajamentele de aliat NATO. „S-a precizat clar încă de la început că Bulgaria nu participa la operațiunile militare ale SUA împotriva Iranului”, a adăugat ea.

Neynsky a subliniat că viitorul summit de la Ankara va avea o importanță deosebită pentru Alianță. Liderii sunt așteptați să discute propunerea SUA ca aliații să aloce 5% din PIB pentru apărare, să reafirme sprijinul pentru Ucraina, să analizeze strategia NATO în regiunea Mării Negre și să definească rolul viitor al membrilor europeni în cadrul Alianței.

Ea a vorbit despre o „trezire strategică” a Europei, care, după decenii în care a presupus că prosperitatea poate fi menținută fără angajamente militare substanțiale, dezvoltă acum o strategie de securitate mai amplă și rămâne „un partener de dorit” în cadrul NATO.

Sancțiunile împotriva patriarhului Kirill

Referindu-se la sancțiunile împotriva patriarhului rus Kirill, Neynsky a afirmat că acestea sunt măsuri îndreptate împotriva lui personal, nu împotriva Bisericii Ortodoxe Ruse ca instituție. „Nu este un secret pentru nimeni că Patriarhul Rusiei este un instrument politic”, a spus ea, adăugând că, în calitate de creștină ortodoxă, îi este greu să înțeleagă cum un lider religios ar putea susține o agresiune militară împotriva unei alte țări cu populație majoritar ortodoxă.

Ea a reamintit declarațiile publice ale patriarhului privind războiul, spunând că „Patriarhul promite Împărăția Cerurilor soldaților care ucid soldați ucraineni”, o retorică care, în opinia sa, justifică sancțiunile individuale impuse împotriva sa.