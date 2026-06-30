Tribunalul din Letonia l-a găsit vinovat de colaborare voluntară, din motive ideologice, cu serviciile de spionaj ale Moscovei.

Bărbatul a adunat ilegal, la ordinul GRU, informații despre aerodromul Spilve și despre condițiile pentru achiziționarea de cartele SIM pentru telefoane mobile în Letonia. De asemenea, a raportat direct serviciilor ruse despre evoluțiile militare și politice din țară, sprijinul acordat Ucrainei în războiul lansat de Rusia, precum și despre activitățile și evoluțiile NATO în sectorul de apărare al Letoniei.

Pericol pentru securitatea națională

Autoritățile letone au declarat că transmiterea acestor informații a pus în pericol interesele de securitate ale Letoniei, o țară care se învecinează cu Rusia și cu aliatul său, Belarus. Bărbatul condamnat se afla în arest preventiv din 18 octombrie 2025. Persoana care a coordonat acțiunile de spionaj a fost, de asemenea, identificată, iar împotriva acesteia au fost lansate proceduri penale.

Letonia, membră NATO și UE, este o țintă frecventă a activităților de spionaj rusești, iar autoritățile de la Riga au intensificat în ultimii ani eforturile de combatere a acestora, în special după invazia rusă în Ucraina din 2022.