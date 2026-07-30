"Fondurile alocate autovehiculelor electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost epuizate în 10 zile de la lansare! Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice a fost epuizat astăzi, 30 iulie, după depunerea a 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei", a transmis, joi, Ministerul Mediului, potrivit News.ro.

Instituţia precizează că, pentru autovehiculele cu motor termic şi hibrid, înscrierile continuă.

"Până în acest moment au fost depuse 10.611 dosare, în valoare de 120,7 milioane de lei, iar bugetul disponibil este de aproximativ 44 milioane de lei. În total, în cadrul celor trei componente ale programului (autovehicule electrice, autovehicule cu motor termic şi motociclete) au fost depuse până acum 18.628 de dosare", au precizat oficialii ministerului.

Este posibil să fie alocate noi sume pentru mașini electrice în acest an

Aceştia anunţă că, pe parcursul acestui an, este posibil să redevină disponibile sume pentru achiziţia de autovehicule electrice, în funcţie de numărul beneficiarilor care renunţă la tichetele rezervate.

De asemenea, în cazul unei rectificări bugetare, o eventuală suplimentare va putea fi analizată în funcţie de execuţia şi performanţa celorlalte programe finanţate prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

"Orice sumă care va deveni disponibilă şi orice eventuală suplimentare a bugetului vor fi comunicate public", au precizat oficialii Ministerului Mediului.