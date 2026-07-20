Cele mai multe solicitări au fost înregistrate la categoria destinată autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică - peste 6.452 de dosare din totalul de 11.289 de dosare pentru achiziţionarea de autovehicule şi motociclete mai puţin poluante, relatează News.ro.

Interes mare a fost, mai ales, la motociclete, bugetul fiind epuizat în doar 9 minute de la deschiderea sesiunii.

"Astăzi, 20 iulie 2026, ora 10:00, au început înscrierile în cadrul Programului Rabla Auto 2026, dedicat persoanelor fizice. În prima oră de la deschiderea sesiunii de înscriere pentru Programul Rabla Auto 2026, au fost depuse 11.289 de dosare pentru achiziţionarea de autovehicule şi motociclete mai puţin poluante", se arată într-un comunicat al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

În categoria destinată autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) au fost înregistrate 6.452 de dosare, în valoare de 72.710.000 de lei, din bugetul total alocat de 165.000.000 de lei.

Totodată, interesul pentru motociclete a fost foarte ridicat, bugetul de 15.000.000 de lei destinat achiziţionării motocicletelor şi motocicletelor electrice fiind epuizat în doar 9 minute de la deschiderea sesiunii, prin depunerea a 1.293 de dosare.

În acelaşi timp, erau depuse 3.544 de dosare, în valoare de 63.080.000 de lei, din bugetul total alocat de 120.000.000 de lei, pentru achiziţionarea de autovehicule noi plug-in hibrid şi autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

"Ne bucurăm că Programul Rabla Auto continuă să răspundă nevoilor cetăţenilor şi să faciliteze accesul la autovehicule mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin acest program, Administraţia Fondului pentru Mediu susţine investiţiile în mobilitate sustenabilă şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii aerului şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.", a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Sesiunea de înscriere pentru aceste categorii rămâne deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului disponibil.

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de ecotichete de 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Luni, la ora 10:00, a demarat sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026, suma alocată fiind de 300 de milioane de lei.

AFM a explicat pașii pentru înscrierea cu cartea electronică de identitate

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis o serie de precizări printr-o postare pe Facebook în legătură cu informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora persoanele care dețin cărți electronice de identitate nu s-ar fi putut înscrie în Programul Rabla Auto 2026.

Potrivit instituției, aplicația informatică permite înscrierea solicitanților care dețin cărți electronice de identitate. Formularul de înscriere conține o opțiune distinctă pentru fiecare tip de document, respectiv „C.I. standard”, „C.I. electronică”, „Buletin” sau „Pașaport”.

AFM precizează că modalitatea de completare a datelor privind documentele de identitate nu a fost modificată față de sesiunea din anul 2025. Cererea de finanțare utilizată în cadrul Programului Rabla Auto este aceeași în ceea ce privește selectarea tipului documentului de identitate și introducerea datelor aferente acestuia.

Instituția menționează că singura modificare adusă formularului în sesiunea din acest an este introducerea opțiunii privind înscrierea pentru categoria motocicletelor.

În cazul cărții electronice de identitate, solicitantul trebuie să selecteze opțiunea „C.I. electronică” și să introducă numărul documentului exact în forma în care acesta apare pe act, respectiv două litere urmate de șapte cifre. AFM subliniază că cele două litere fac parte din numărul cărții electronice de identitate și, prin urmare, nu trebuie introduse separat într-un câmp destinat seriei.

Pentru a evita eventualele neclarități generate de diferențele dintre actele de identitate clasice și cele electronice, AFM anunță că a publicat pe pagina dedicată programului instrucțiuni explicite și materiale informative care prezintă atât selectarea tipului corect de document, cât și modul de completare a numărului acestuia.

Administrația Fondului pentru Mediu precizează că titularii cărților electronice de identitate se pot înscrie în Programul Rabla Auto 2026 prin selectarea opțiunii „C.I. electronică” și completarea numărului documentului exact în formatul înscris pe actul de identitate.