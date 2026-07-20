Interesul pentru vehiculele pe două roți a fost atât de mare, încât bugetul s-a epuizat în doar nouă minute, iar potrivit dealerilor de motociclete, mii de oameni au rămas fără finanțare. Pe locul doi, ca număr de cereri, sunt mașinile cu motor termic, pe benzină.

În această sesiune, interesul pentru motociclete a depășit așteptările tuturor. Mulți dintre cei care și-au pregătit din timp documentele au rămas fără finanțare, după ce plafonul de 15 milioane de lei, alocat acestei categorii, a fost consumat în mai puțin de 10 minute. În toată țara, doar 1.293 de persoane au reușit să se înscrie.

Mihai Nicolae, dealer moto: „Clienții au fost foarte nemulțumiți. Gândiți-vă că, din 300 de cereri câte am avut pe programul Rabla, doar 10 clienți au prins. Restul nu au avut același noroc. Și noi suntem nemulțumiți, pentru că bugetul alocat pentru categoria moto a fost foarte mic în comparație cu auto.”

De altfel, Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete a solicitat Ministerului Mediului suplimentarea bugetului pentru Rabla Moto, care a fost de doar 5% din totalul de 300 de milioane de lei, subdimensionat față de stocurile aduse în țară de importatori.

Ștefan Leonte, dealer moto: „În marile orașe, interesul pentru scutere și motociclete crește. Pentru că un scuter îți ușurează viața, te scapă un pic de trafic. Sunt niște studii care arată că, dacă 10% dintre cei care se află în București, în mașini, ar trece pe scutere, traficul s-ar decongestiona cu 30%.”

Cererea a fost mare și pentru mașini. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, în primele două ore de la lansare au fost depuse peste 10.000 de solicitări.

Interesul românilor s-a îndreptat în special către mașinile cu motor termic. Până la ora 17:00, peste 7.300 de cereri au fost depuse pentru această categorie, iar valoarea dosarelor se apropie de 83.000.000 de lei, adică aproximativ jumătate din bugetul alocat. Pentru mașinile electrice au fost peste 4.200 de cereri.

Corespondent Știrile PRO TV: „Ministerul Mediului a renunțat la regula care limita finanțarea pentru mașinile produse în Uniunea Europeană, astfel că ecotichetul va putea fi folosit și pentru mașinile produse în state non-UE.”

Sesiunea rămâne deschisă până la epuizarea bugetelor sau până la termenul-limită, 31 decembrie, iar dacă la finalul programului vor rămâne fonduri neutilizate într-o categorie, acestea vor putea fi redistribuite către cele unde cererea este mai mare.