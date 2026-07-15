Până la 18.500 de lei pentru o mașină electrică. Cum te înscrii în Programul Rabla pentru persoane fizice

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În mai puțin de o săptămână începe Programul Rabla pentru persoanele fizice. Ministerul Mediului a lansat miercuri un ghid cu instrucțiuni.

autor
Valentina Neagu

Programul Rabla va începe luni, 20 iulie, la ora 10:00.

Pentru a se înscrie în Programul Rabla, beneficiarii trebuie să completeze o cerere de finanțare în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu, au nevoie de actul de identitate, dar și de două certificate fiscale care să arate că nu există datorii la bugetul de stat și la bugetul local.



Ghidul VIDEO pentru înscrierea online în Programul Rabla. Sesiunea se deschide pe 20 iulie pe stirileprotv.ro

Tichetele rămân la valoarea de anul trecut – 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină, pentru hibrid și plug-in hibrid: 12.000, respectiv 15.000 de lei. Iar pentru o mașină electrică, tichetul va fi de 18.500 de lei.

Ministerul Mediului a anunțat acum câteva zile că mașinile produse în afara Uniunii Europene vor fi și ele eligibile, asta după ce acestea au fost inițial excluse.

Rabla 2026, persoane fizice. Ziua și ora deschiderii programului prin care românii primesc bani de la stat pentru mașină nouă

Sursa: ProTV

Etichete: programul rabla, AFM, masina electrica,

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