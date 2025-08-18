Firmele-fantomă, sub lupa ministerului de Finanțe. Alexandru Nazare: 460.000 de firme inactive, multe paravan pentru evaziune

Alexandru Nazare

În al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, firmele inactive vor fi obligate, fie să-şi declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate şi radiate, explică ministrul de Finanțe.

Adrian Popovici

Combaterea evaziunii fiscale nu poate fi discutată serios fără să fie tratată situaţia firmelor inactive şi, de aceea, scoatem la suprafaţă toate aceste companii şi le obligăm fie să-şi declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate şi radiate, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Nu putem discuta la modul serios despre combaterea evaziunii fără să tratăm autentic situaţia firmelor inactive din România. E momentul să distrugem acest paravan în spatele căruia s-au ascuns peste 460.000 de firme inactive. Nu e corect. Nu e corect pentru contribuabilul care îşi respectă obligaţiile faţă de Fisc, să avem atâtea companii care nu îşi respectă obligaţiile şi stau sub radar şi desfăşoară tot felul de operaţiuni de evaziune, de fraudă, fără să fie cu adevărat controlate. Scoatem la suprafaţă toate aceste companii, le obligăm ca, în termen de o lună şi trei luni, fie să-şi declare din nou activitatea şi să intre în zona corectă, sau vor fi dizolvate, lichidate şi radiate, pentru că trebuie să punem ordine în modul în care tratăm aceste companii, în special pentru cei care se comportă corect. Pentru toate companiile care se comportă corect”, a transmis Nazare printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Firmele inactive au acumulat datorii de miliarde

Ministrul a subliniat că peste 120.000 dintre firmele inactive au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani.

„Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele - fantomă blochează piaţa şi creează competiţie neloială pentru antreprenorii care muncesc şi îşi plătesc taxele la zi. De aceea, în pachetul 2 de măsuri propunem noi criterii pentru declararea inactivităţii unei firme - lipsa unui cont bancar şi nedepunerea situaţiilor financiare anuale în termenul legal -, precum şi limitarea perioadei în care o firmă poate sta inactivă (maximum un an pentru inactivitate fiscală, maximum trei ani pentru cea voluntară)”, a mai scris ministrul Finanţelor

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 18-08-2025 22:45

