Cea mai mare parte a berii produse anul trecut în UE, 32,3 miliarde de litri, conținea peste 0,5% alcool, în timp ce berea cu conținut scăzut de alcool (sub 0,5%) și berea fără alcool au reprezentat 2,1 miliarde de litri, potrivit Agerpres.

Germania a fost principalul producător de bere din UE în 2025, cu o cantitate de 7,4 miliarde de litri de bere (21,6% din producția vândută a UE).

Spania s-a clasat pe locul al doilea (5,3 miliarde de litri; 15,5%), urmată de Polonia (3,5 miliarde de litri; 10,2%).

Lista primilor cinci producători a fost completată de Țările de Jos (2,4 miliarde de litri; 6,9%) și Franța (2,1 miliarde de litri; 6,0%).

Pe locurile următoare se situează Belgia (1,992 miliarde de litri de bere), Cehia (1,922 miliarde de litri), Italia (1,725 miliarde de litri) și România (1,594 miliarde de litri de bere).

În cazul României, cea mai mare parte a berii produse în anul 2025 (1,491 miliarde de litri) conținea peste 0,5% alcool, în timp ce berea cu conținut scăzut de alcool (sub 0,5%) și berea fără alcool au reprezentat 103,954 milioane de litri.