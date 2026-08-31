Donald Trump susține că armata americană a distrus complet un centru energetic de pe insula Kharg, zona unde sunt gestionate 90% din exporturile de petrol ale Iranului.

Liderul de la Casa Albă a postat pe rețeaua sa de socializare un videoclip care surprinde explozii spectaculoase ce ar fi avut loc pe insulă. Dar experții susțin că este vorba de imagini realizate cu inteligența artificială.

Pe de altă parte, presa iraniană transmite că Teheranul a răspuns atacurilor Washingtonului lovind două baze americane din Iordania.