La mijlocul săptămânii, aspectul format de Luna în Taur cu Soarele și Mercur din Fecioară aduce claritate în negocieri, favorizând obținerea unor avantaje materiale și semnarea de contracte noi. Totuși, contextul astral cere diplomație.

Tensiunile dintre Marte și Saturn pot aduce blocaje birocratice sau divergențe cu persoanele aflate la conducere. Este indicat ca deciziile care implică sume mari de bani să fie analizate cu atenție, evitând acțiunile impulsive la locul de muncă.

Spre finalul săptămânii, influența lui Uranus aduce oportunități neașteptate. Nativii deschiși la colaborări noi pot primi oferte de muncă surprinzătoare, aprobarea unor finanțări sau soluții practice prin care își pot crește veniturile.

Pentru nativii Taur, Rac, Leu și Săgetător, săptămâna vine cu oportunități importante în carieră și cu soluții pentru creșterea veniturilor.

Horoscop 31 august - 6 septembrie 2026. Patru zodii iau decizii importante

Taur / Ascendent în Taur

Săptămâna activează puternic sectorul veniturilor și le oferă Taurilor șansa de a-și valorifica abilitățile.

Pe 2 septembrie, când Luna se află în semnul lor și formează un aspect armonios cu Soarele și Mercur, nativii beneficiază de o intuiție practică remarcabilă în plan profesional și în negocieri. Este momentul ideal pentru a solicita o creștere salarială, pentru a începe o colaborare profitabilă sau pentru a finaliza o tranzacție avantajoasă.

Spre finalul săptămânii, contextul astral susținut de Uranus le poate aduce o oportunitate financiară neașteptată sau o soluție excelentă pentru a obține câștiguri dintr-un proiect mai vechi.

Rac / Ascendent în Rac

Prezența lui Marte în semnul lor le stimulează inițiativa, deși poate anunța pe moment unele divergențe cu superiorii. Totuși, contextul astral este unul extrem de profitabil. Aspectul armonios format de Jupiter, aflat în sectorul banilor, cu Saturn din sectorul carierei, le aduce câștiguri sigure și stabilitate materială.

De asemenea, susținerea primită de la Mercur îi ajută să comunice și să negocieze eficient. Prin argumente clare, Racii pot transforma orice blocaj legat de acte sau contracte într-un avantaj, reușind să își crească veniturile sau să obțină condiții mult mai bune pe termen lung.

Leu / Ascendent în Leu

Cu Jupiter tranzitând semnul lor, Leii își consolidează poziția la locul de muncă, mai ales în preajma datei de 31 august, când primesc și susținerea lui Saturn.

În paralel, atenția lor se îndreaptă către gestionarea veniturilor și a cheltuielilor, datorită Soarelui și lui Mercur aflați în tranzit prin sectorul banilor.

Ziua de 2 septembrie le poate aduce vești excelente: un bonus, aprobarea unui buget important pentru un proiect sau o ofertă de muncă mai bine plătită. Orice demers făcut acum pentru stabilizarea finanțelor pe termen lung are șanse de reușită.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Eforturile depuse la locul de muncă sunt răsplătite în această perioadă și aduc beneficii materiale. Susținuți de conjuncția Soare-Mercur în sectorul carierei, Săgetătorii au un context favorabil pentru a-și renegocia veniturile. Astfel, ziua de 2 septembrie este excelentă pentru a obține o majorare salarială sau pentru a primi un bonus.

Pe 5 septembrie, aspectul tensionat dintre Lună și Mercur le cere prudență în semnarea documentelor și în colaborări. Pentru a evita pierderile financiare, nativii sunt sfătuiți să nu se bazeze pe promisiuni verbale și să verifice cu atenție orice clauză contractuală înainte de a lua o decizie.