Eurostat: Capitala României, regiunea cu cea mai redusă pondere a persoanelor aflate în risc de sărăcie din întreaga UE

Stiri Economice
24-11-2025 | 13:21
oameni pe strada
Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În cadrul nivelului 2 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 2) al regiunilor UE, existau anul trecut 10 regiuni unde ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie era de peste 30%.

Cele mai ridicate ponderi au fost în 2024 în regiune ultraperiferică franceză Guyane (53,3%), urmată de cea spaniolă Ciudad de Melilla (41,4%) şi cea italiană Calabria (37,2%).

În contrast, 28 regiuni au ponderi de sub 10%. Cele mai reduse ponderi ale persoanelor expuse riscului de sărăcie erau în Bucureşti-Ilfov (3,7%), Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%) din Belgia şi Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,9%) din Italia.

De asemenea, în România ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie varia de la 3,7% în Bucureşti-Ilfov, la 13,3% în Vest, 14% în Nord-Vest, 17,4% în Sud-Muntenia, 26,4% în Nord-Est, 26,8% în Sud-Est şi 29,8% în Sud-Vest Oltenia.

Sursa: Agerpres

