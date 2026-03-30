La 10.000 de kilometri distanță, în Australia, transportul public o sa fie gratuit o perioadă, pentru a-i ajuta pe oameni să facă economie la carburanți. Asta, în condițiile în care barilul de petrol a ajuns, în 30 martie, la 103 dolari, pe bursele internaționale.

Statele arabe au suferit pierderi economice enorme în ultima lună.

Matthew Chance, CNN: ”E vorba de miliarde de dolari reprezentând venituri pierdute din producția și exporturile de petrol și gaze. Ministrul de Externe al Qatarului a descris pierderile drept catastrofale. Și cred că se poate spune probabil același lucru și pentru toate celelalte cinci monarhii arabe din Golf care se învecinează cu Golful Persic, precum Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit și celelalte.”

În Dubai, plajele sunt pustii în aceste zile, deși luna martie era ideală pentru vacanțe în acea parte a globului.

Sally Lockwood, corespondent Sky News: ”Dubaiul este un oraș în care oamenii mănâncă frecvent în oraș. Este una dintre capitalele culinare ale lumii. Însă, în acest moment, chiar și cele mai aglomerate restaurante resimt impactul războiului.”Stefano Mihalitsianos, director operațional al unui lanț de restaurante: ”Am redus meniurile cu aproximativ 50%. De asemenea, pentru a diminua presiunea asupra lanțului de aprovizionare, am redus fondul de salarii cu aproximativ 30%.”

În supermarketuri, rafturile sunt încă pline, însă situația tinde să devină critică. Sally Lockwood, Sky News: ”De pe balcoanele celor mai exclusiviste hoteluri din Dubai, se poate vedea cum strâmtoarea Ormuz este practic ținută „ostatică”. Petrolierele staționează. Nu mai pot să navigheze în siguranță. Însă aproximativ 70% din alimentele din statele din Golf sunt aduse prin această rută și, având în vedere că atât de multe produse sunt importate pe cale maritimă, se observă și o creștere semnificativă a costurilor.”

Și costurile cu transportul au crescut. Directorul unui lanț de supermarketuri din Dubai spune că acum există o taxă suplimentară de până la 5.000 de dolari pe container.

Sunil Kumar, directorul unui lanț de supermarketuri: ”Referitor la strâmtoarea Ormuz, toată lumea crede că petrolul este cel mai important. Este într-adevăr foarte important, dar în același timp hrana pentru această regiune este la fel de crucială. Portul Jebel Ali din UAE - ne bazam pe el și pe portul Khalifa din Abu Dhabi. Acum aceste două porturi nu mai funcționează.”

Soluția este să aducă alimente în Emirate pe calea aerului sau prin alte porturi din regiune, apoi să le încarce în camioane care să le transporte la destinație. Dar... toate acestea costă.

ONU avertizează că războiul din Iran a provocat deja o undă de șoc în întreaga lume. Prețul combustibilului, dar și al fertilizatorilor care veneau până acum din Golf ar putea provoca o creștere a prețurilor la nivel global.

Robin Rietdijkm, ”Delder groente & fruit”: ”De exemplu, această salată iceberg provine în prezent din Spania. Ajunge aici pe cale rutieră. Iar motorina este pur și simplu mult mai scumpă. Și toate acele companii de transport încep să perceapă din ce în ce mai multe suprataxe pentru combustibil.”

Ca să facă economie la combustibil, Egiptul a anunțat că magazinele, restaurantele și cafenelele din toată țara se vor închide la ora 9 seara.

Ayman Harbi, angajat magazin de haine: ”Munca noastră vara începe de obicei după ora 20:00, iar faptul că trebuie să închidem la ora 21:00 face ziua de lucru lipsită de sens, în opinia mea.”

Pe de alta parte, transportul public devine gratuit în două state din Australia, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor la carburanți.

În Victoria, călătoriile cu trenul, tramvaiul și autobuzul vor fi gratuite timp de o lună, începând de marți, 31 martie. O inițiativă similară a fost adoptată și în Tasmania.