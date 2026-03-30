"O rachetă balistică lansată din Iran şi care a intrat în spaţiul aerian al Turciei a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO desfăşurate în estul Mediteranei", a precizat ministerul turc într-un comunicat.

Textul nu menţionează regiunea în care a fost interceptată racheta şi nici care ar fi putut fi ţinta acesteia.

Între timp, mai multe țări din Golful Persic au raportat astăzi, de asemenea, interceptarea unor drone și rachete.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat mai devreme pe X că a doborât 27 de drone și 11 rachete balistice lansate din Iran.

Sistemele de apărare aeriană din Bahrain au interceptat și distrus opt rachete și șapte drone în ultimele 24 de ore, potrivit agenției de știri de stat Bahrain News Agency.

Într-o actualizare de acum puțin timp, Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că a interceptat două drone în „ultimele câteva ore”, potrivit agenției de presă de stat Saudi Press Agency.

Un muncitor din India a fost ucis în Kuweit după ce o clădire de servicii a unei centrale electrice și de distilare a apei a fost avariată într-un atac iranian, a raportat agenția de presă Kuwait News Agency, potrivit CNN.