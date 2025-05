Duș rece de la INS: Economia României stagnează. PIB a crescut cu doar 0,2% în ultimul an și aruncă în aer bugetul

În primul trimestru al acestui an, Produsul Intern Brut a rămas neschimbat față de trimestrul anterior, iar față de aceeași perioadă din 2024, a înregistrat un avans de 0,2%, conform datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Pe seria ajustată sezonier, Produsul Intern Brut nu s-a modificat în trimestrul I 2025, comparativ cu trimestrul anterior iar faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, economia a crescut cu 0,5%, conform datelor INS, citate de Agerpres.

Bugetul pentru anul în curs a fost fundamentat pe o creştere economică de 2,5%.

„Duș rece” pentru România

Estimarea vine ca un „duș rece” în situația în care România se află într-o situație fiscală dificilă, cu un deficit bugetar de 9%. Angajamentul asumat în fața Comisiei Europene este de a reduce deficitul la 7% din PIB în 2025, însă acest obiectiv pare tot mai greu de atins în lipsa unei creșteri economice solide și a unor măsuri concrete fie de reducere a cheltuielilor, fie de creștere a veniturilor, fie ambele la un loc.

O creștere economică solidă ar ajuta România să reducă deficitul bugetar prin creșterea veniturilor la buget. Veniturile mai mari ar permite statului să susțină cheltuielile publice și să îndeplinească angajamentele fiscale față de Uniunea Europeană.

Creșterea este de 4 ori sub nivelul estimat de experți: „Datele Institutului Național de Statistică indică faptul că economia României a stagnat în primul trimestru din 2025 în termeni trimestriali. Creșterea PIB a fost de +0,0% trimestrial și +0,2% anual, sub prognoza noastră de +0,8% anual și sub consensul pieței de +0,9% anual. Aceasta reprezintă, de asemenea, o decelerare față de creșterea din trimestrul precedent de +0,5% trimestrial și +0,5% anual”, se precizează într-o analiză Erste.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: