Din perspectiva numărului de locuinţe livrate raportat la populaţie, România se situează aproape de Germania, Slovacia şi Cehia şi peste o serie de pieţe europene precum Ungaria, Spania, Portugalia sau Marea Britanie.

„În România, au fost finalizate 32,9 locuinţe/1.000 de locuitori în perioada analizată, comparativ cu 33,6 în Germania, 34,4 în Slovacia şi 31,5 în Cehia. Intensitatea dezvoltării rezidenţiale a fost semnificativ mai ridicată în Polonia, unde au fost livrate 55,2 locuinţe la 1.000 de locuitori, în Franţa (52,8), Finlanda (62,8) şi Ţările de Jos (39). La polul opus, indicatorul a ajuns la 26,2 locuinţe la 1.000 de locuitori în Bulgaria, 23,9 în Marea Britanie, 18,2 în Ungaria, 16,4 în Spania şi 15,7 în Portugalia", relevă analiza realizată de Cushman & Wakefield Echinox, pe baza datelor privind construcţiile rezidenţiale din ultimii 10 ani.

În termeni absoluţi, în România au fost finalizate 636.310 locuinţe între 2016 şi 2025, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. Livrările anuale au crescut de la 52.200 unităţi în 2016 până la un maxim de 73.300 de unităţi în 2022, după care piaţa a intrat pe o traiectorie descendentă cu 71.000 de locuinţe finalizate în 2023, 61.000 în 2024 şi 59.000 în 2025.

Astfel, volumul livrărilor din 2025 a fost cu aproximativ 19,5% sub vârful din 2022, dar cu 13% peste nivelul înregistrat în 2016, conform sursei citate.

Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu - pe primele trei locuri

Potrivit analiştilor imobiliari, diferenţele sunt şi mai vizibile atunci când analiza este mutată la nivelul marilor oraşe din România (cele cu mai mult de 100.000 de locuitori). Bucureşti rămâne detaşat cea mai mare piaţă rezidenţială din ţară din perspectiva volumului, cu 93.850 de locuinţe finalizate în perioada 2016-2025, faţă de 25.200 în Cluj-Napoca şi 22.300 în Braşov.

Raportarea la populaţie schimbă însă semnificativ ierarhia. Braşov conduce clasamentul marilor oraşe analizate, cu 94 de locuinţe finalizate la 1.000 de locuitori în ultimul deceniu, fiind urmat de Cluj-Napoca, cu 88/1.000 de locuitori. Sibiu înregistrează 61,8 locuinţe/1.000 de locuitori, Oradea 58,1, iar Bucureşti 52,5. Timişoara se situează aproape de Capitală, cu 50,1 locuinţe/1.000 de locuitori.

Mai jos în clasament se află Constanţa, cu 43,2 locuinţe/1.000 de locuitori, Iaşi, cu 38,8, Târgu Mureş, cu 36,1, şi Craiova, cu 32,2.

La polul opus, Ploieşti a înregistrat doar 8,1 locuinţe finalizate/1.000 de locuitori, Brăila 10,2, Baia Mare 11, iar Buzău 11,5.

„Datele evidenţiază astfel o piaţă rezidenţială puternic polarizată, în care dimensiunea oraşului nu se traduce automat într-un ritm proporţional mai ridicat de dezvoltare", indică analiza.

De asemenea, datele recente arată că România a depăşit vârful ciclului de livrări rezidenţiale consemnat în prima parte a acestui deceniu. După maximumul de 73.300 de locuinţe finalizate în 2022, livrările la nivel naţional au scăzut cu 3,2% în 2023, cu încă 14,1% în 2024 şi cu 3,1% în 2025.

„Diferențele dintre orașe devin tot mai evidente”

Această tendinţă este vizibilă şi în cele mai importante pieţe regionale. În Bucureşti au fost finalizate 9.361 de locuinţe în 2025, în scădere cu aproximativ 32% comparativ cu maximumul de 13.834 de unităţi atins în 2023. Cu toate acestea, livrările din 2025 au fost cu aproape 144% peste cele 3.838 de locuinţe finalizate în 2016.

Corecţia faţă de maximele ultimului deceniu a fost şi mai pronunţată în anumite centre regionale. Cluj-Napoca a înregistrat 957 de locuinţe finalizate în 2025, faţă de maximumul de 4.175 din 2019, în timp ce în Braşov au fost livrate 1.283 de unităţi, comparativ cu 3.098 în 2020. Timişoara a ajuns la 793 de locuinţe în 2025, faţă de 1.787 în 2021, iar Iaşi la 780, comparativ cu 1.908 în 2019.

„România continuă să aibă poli rezidenţiali puternici, iar evoluţia ultimului deceniu confirmă atractivitatea marilor centre urbane şi capacitatea acestora de a susţine dezvoltarea de noi proiecte. Chiar dacă ritmul livrărilor s-a temperat în ultimii ani, cererea şi dezvoltarea economică pot continua să genereze oportunităţi pentru piaţa rezidenţială. În acelaşi timp, diferenţele dintre oraşe devin tot mai evidente, atât din perspectiva volumului de locuinţe construite, cât şi a intensităţii dezvoltării raportate la populaţie. Intrăm astfel într-o etapă în care locaţia, accesibilitatea, infrastructura şi adaptarea produsului la profilul şi puterea de cumpărare ale potenţialilor clienţi vor avea un rol tot mai important. Credem că proiectele bine poziţionate, dezvoltate în pieţe cu fundamente economice solide şi calibrate corect la nevoile cumpărătorilor vor continua să aibă perspective bune, chiar şi într-un context în care dezvoltatorii devin mai prudenţi", susţine Vlad Săftoiu, Head of Research Cushman & Wakefield Echinox, în comunicat.

Cushman & Wakefield este una dintre companiile globale de servicii imobiliare comerciale pentru chiriaşi şi investitori, având aproximativ 53.000 de angajaţi în peste 350 de birouri din aproape 60 de ţări.