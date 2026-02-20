Costurile cu forța de muncă, materialele necesare și taxele rămân ridicate, dar scumpirile vor fi temperate. Șantierele viitoarelor blocuri rezidențiale se animă. Dezvoltatorii își mențin planurile ambițioase, pregătind sute de locuințe pentru următorii ani.

Costurile pentru construirea clădirilor rezidențiale au crescut cu 15% în 2025 comparativ cu 2024 din cauza scumpirii manoperei, utilajelor și materialelor.

În prezent, manopera reprezintă în jur de 30% din costul total al unei construcții. Așa că orice creștere a salariului minim sau ajustare cu inflația se vede direct în prețul final al locuințelor.

Așa cum arată datele INS, numai în ultimul an, cheltuielile cu salariile muncitorilor au crescut cu 25 de procente față de anul trecut iar la presiunea salarială se adaugă și costurile cu materia primă - prețurile materialelor de construcții au urcat cu 7% în ultimul an.

Materialele reprezintă aproape jumătate din costul construirii unei locuințe, la care se adaugă şi cheltuielile cu utilaje, transport și alte costuri indirecte.

Adriana Iftimie, Federația Patronatelor Societăților din Construcții: „Cu creșterea prețurilor la energie, din păcate, industria materialelor de construcții este mare consumatoare de energie și creșterile vor merge în lanț dacă vorbim de materiale de bază cum ar fi oțelul sau betonul care, sigur, cimentul din beton, mari consumatoare de energie, continuăm cu cărăminda, consumul de energie e uriaş - și se va vedea în prețul final.”

Prețurile tot mai mari și majorarea TVA-ului au pus presiune pe cumpărători, astfel că mulți au amânat achiziția unei locuințe.

În 2025, numărul creditelor noi a scăzut, multe dintre ele fiind doar refinanțări.

Antoanela Comșa, reprezentant al unui dezvoltator imobiliar: „Nu vom vedea creșteri de prețuri spectaculoase. Probabil că ne vom opri într-un maxim de 15%, nu văd o depășire, acesta vine și pe fondul scăderii numărului de locuințe în piață și pe fondul scăderii deciziei mai lungi de achiziționare a locuinței.”

Se vând în continuare destul de bine apartamentele cu 3 și 4 camere, dar și casele. Așa că dezvoltatorii își regândesc proiectele: mai puține studiouri și două camere și mai multe locuințe mari. Pe de altă parte, sunt mulți constructori care iau în calcul și conceptul „build to rent", dezvoltând ansambluri destinate exclusiv închirierii.

Sectorul construcțiilor a încheiat anul cu un avans de 8%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.