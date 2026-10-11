Betonul roman, secretul construcțiilor care au rezistat mii de ani. Secretul unei tehnologii pierdute

Multe dintre aceste construcții au fost realizate din beton. Celebrul Panteon din Roma, care are cea mai mare cupolă din beton nearmat din lume și a fost inaugurat în anul 128 d.Hr., este încă intact. Mai mult, unele apeducte romane antice furnizează și astăzi apă orașului Roma. În același timp, multe construcții moderne din beton s-au degradat după doar câteva decenii. Iată de ce este atât de rezistent betonul roman.

Ce este betonul roman

Cel mai utilizat material de construcție în prezent este betonul. Acesta poate fi folosit într-o multitudine de lucrări și proiecte de construcții. Este folosit adesea pentru lucrări simple, precum realizarea drumurilor, însă betonul poate fi utilizat și în proiecte mult mai complexe.

Deși civilizația romană antică nu a fost cea care a descoperit betonul, romanii au fost primii care au folosit pe scară largă betonul ca material de construcție.

Civilizația romană a început ca o așezare italică în Peninsula Italică, în anul 753 î.Hr. În perioada sa de maximă expansiune, în anul 117 d.Hr., civilizația romană se întindea pe aproximativ 5 milioane de kilometri pătrați și stăpânea între 50 și 90 de milioane de oameni, adică aproximativ 20% din populația lumii de la acea vreme.

Romanii controlau teritorii din Africa, Europa și Orientul Mijlociu. Această civilizație a adus numeroase progrese în lume, inclusiv în domenii precum tehnologia, dreptul, arta, administrația, arhitectura și, după cum am menționat deja, betonul.

Romanii antici au folosit betonul pentru a construi structuri precum celebra cupolă a Panteonului sau porturi din Marea Mediterană, printre care Caesarea Maritima.

În mod remarcabil, cupola Panteonului se află încă în picioare și este una dintre atracțiile turistice cunoscute ale Romei. Și alte structuri sau ruine romane realizate din beton pot fi văzute și astăzi.

Această durabilitate se datorează compoziției speciale a betonului folosit de romani. Longevitatea betonului roman a rămas un mister pentru mulți cercetători până în 2014, când oamenii de știință au ajuns la o concluzie cu privire la originea acesteia.

Exemple de clădiri și monumente unde s-a folosit betonul roman

Cupola Panteonului este una dintre cele mai cunoscute structuri construite din beton roman antic care poate fi văzută și astăzi. Cupola a fost finalizată în jurul anului 127 d.Hr., în timpul domniei împăratului Hadrian. Panteonul a fost conceput ca un templu dedicat zeilor romani.

Unul dintre cele mai impresionante elemente arhitecturale ale construcției este cupola, care are un diametru de 142,4 picioare, adică aproximativ 43,4 metri. La momentul construirii, aceasta era cea mai mare cupolă realizată vreodată. Și în prezent este cea mai mare cupolă din beton nearmat din lume.

În centrul cupolei se află un oculus cu un diametru de aproximativ 8,2 metri. Această deschidere permite pătrunderea luminii naturale și a aerului în interiorul Panteonului, dar și a apei de ploaie.

Romanii au acordat o atenție deosebită proiectării și construirii cupolei Panteonului. Agregatele folosite în beton deveneau treptat mai ușoare pe măsură ce construcția se apropia de partea centrală a cupolei. Astfel, partea superioară era mai puțin densă, ceea ce reducea greutatea și presiunea exercitată asupra structurii.