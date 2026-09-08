Marca grupului Renault este încrezătoare că își poate menține poziția pe piață printr-o ofensivă de produse, rămânând în același timp fidelă formulei care i-a susținut creșterea în ultimii ani: prețuri competitive, control strict al costurilor și o gamă de modele concentrată pe nevoile șoferilor, a declarat un director internațional Dacia, relatează publicația spaniolă El Debate.

Frank Marotte, directorul global de vânzări și marketing al Dacia, a recunoscut, în cadrul unei discuții cu jurnaliști europeni, că situația a devenit „deosebit de dificilă”. Compania a reușit să-și mențină înmatriculările la niveluri apropiate de cele din anul precedent, însă livrările au fost ușor afectate de schimbarea cererii și de ritmul accelerat al electrificării pieței.

În ciuda acestei situații, executivul a subliniat că Dacia își păstrează o poziție puternică în rândul clienților persoane fizice. Potrivit datelor prezentate în cadrul întâlnirii, vânzările către persoane fizice reprezintă aproximativ 77% din operațiunile mărcii, iar Dacia deține o cotă de piață de aproape 6% pe piața europeană a autoturismelor și ocupă poziția de lider în anumite piețe.

Directorul de vânzări a recunoscut că ritmul comenzilor din prima jumătate a anului a fost sub așteptări, prezența puternică a mașinilor electrice pe anumite piețe limitând temporar capacitatea companiei de a răspunde cererii. Situația ar urma să se schimbe odată cu lansarea viitorului Spring și cu creșterea numărului de versiuni electrificate, precum cele disponibile pentru Sandero.

„Avem o ofertă unică și o poziție foarte puternică în rândul clienților persoane fizice”, a declarat Marotte.

Sandero hibrid, noul Spring și Striker

Viitorul Dacia se bazează pe trei lansări importante. Prima va fi versiunea hibridă a modelului Sandero, prin care compania va extinde electrificarea la cel mai popular model al său. De asemenea, va fi lansată o nouă generație a modelului Spring, care va continua să reprezinte punctul de acces în gama de mașini electrice. Noul model Dacia Spring este disponibil la comandă și este cu 15 cm mai lung și cu 18 cm mai lat decât generația anterioară, are o autonomie de până la 250 km în ciclu mixt WLTP și un motor de 60 kW (80 CP).

Marotte a reiterat că unul dintre obiectivele mărcii este ca prețul noului model electric de oraș să rămână sub pragul de 18.000 de euro.

A treia noutate majoră va fi Striker, un model de familie din segmentul C, care va extinde prezența Dacia dincolo de SUV-urile tradiționale. Compania se așteaptă ca vânzările acestuia să fie similare cu cele ale Duster, în ciuda faptului că va concura într-o categorie mai mica.

„Ambiția noastră este să obținem volume de vânzări foarte apropiate pentru Striker și Duster”, a declarat Marotte. Executivul consideră că noul model va putea obține o cotă de piață importantă în segmentul său datorită capacității de a atrage clienți din mai multe segmente și a unei presiuni concurențiale mai reduse în comparație cu alte SUV-uri compacte.

Striker face parte din extinderea gamei Dacia în segmentul C și este poziționat drept un model de familie cu gardă la sol ridicată, disponibil și în versiuni hibride.

Mai multe modele electrice

Dacia intenționează să crească treptat numărul modelelor electrice în următorii ani. Marotte a evitat însă să ofere o estimare exactă privind proporția dintre mașinile electrice, hibride și cele cu motoare termice, pe fondul ritmului rapid în care se schimbă piața.

„Este foarte dificil să estimăm în acest moment dimensiunea cotei de piață a mașinilor complet electrice și a hibridelor. Ritmul de creștere al vehiculelor electrice este uluitor, iar previziunile pentru anul viitor rămân foarte complicate”, a recunoscut el.

Ascensiunea producătorilor chinezi a fost un alt subiect important al discuției. Marotte a recunoscut că aceștia și-au îmbunătățit rapid eficiența și au câștigat cotă de piață în Europa într-un ritm pe care mulți dintre producătorii tradiționali nu l-au anticipat.

„Mărcile chineze sunt foarte eficiente, au oferte extrem de competitive și au câștigat cotă de piață într-un ritm care, sincer, a fost neașteptat pentru mulți europeni”, a declarat el.

Dacia nu va răspunde însă încercând să-și copieze rivalii sau să reproducă abundența de tehnologii oferite de aceștia. Compania consideră că publicul său țintă caută mașini simple și accesibile, cu dotări care oferă utilitate în viața de zi cu zi.