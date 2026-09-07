Premierul interimar Ilie Bolojan declara, pe 31 august, în ultima zi a PNRR, că planul a permis României să facă „un salt important” în domeniul investițiilor, dar recunoștea că au existat întârzieri în realizarea unor proiecte și în îndeplinirea unor jaloane.

„Am avut întârzieri, pentru că nu s-a făcut de la început ce trebuia făcut”, a spus Bolojan, precizând că Guvernul a încercat în 2026 să recupereze întârzierile și să renegocieze obiectivele care nu mai puteau fi îndeplinite.

Premierul interimar a reamintit că PNRR, ajuns la final, a avut două componente: granturi în valoare de 13,5 miliarde de euro și împrumuturi de aproximativ 7 miliarde de euro. Din aceste sume, Educația a avut alocate 2,79 miliarde de euro, după cum arată datele Ministerului de Finanțe de la 1 septembrie.

În ceea ce privește Educația,Bolojan a menționat că prin PNRR au fost finanțate și proiecte destinate îmbunătățirii calității educației. Potrivit acestuia, în aproape toate reședințele de județ majoritatea școlilor au fost modernizate, dotate și reabilitate, beneficiind de infrastructură modernă.

Creșele și școlile verzi, printre proiectele cu cea mai mare execuție

Una dintre investițiile cu cel mai ridicat grad de execuție este programul pentru construirea și dotarea creșelor. Din cele 177,31 milioane de euro acordate sub formă de grant au fost executate 129,39 milioane, adică 73%. Investiția a avut ca țintă semnarea contractelor cu operatorii publici pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, după cum arată datele Ministerului de Finanțe.

O altă investiție care a trecut de pragul de 70% este dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi. Din cele 209,15 milioane de euro alocate ca grant au fost executate 146,48 milioane, ceea ce înseamnă 70%.

La polul opus se află însă o componentă complementară dedicată construirii rețelei de școli verzi, finanțată prin împrumut. Din cele 52,97 milioane de euro prevăzute pentru această investiție nu fusese executată nicio sumă la 1 septembrie.

Și o altă alocare pentru creșe, de 62,73 milioane de euro, finanțată prin împrumut, avea o execuție de 0%.

Dotarea școlilor: sute de milioane de euro, dar execuție sub jumătate

Unul dintre cele mai consistente programe ale componentei Educație a fost cel destinat dotării sălilor de clasă și laboratoarelor. Investiția a avut un buget de 600 de milioane de euro, sub formă de grant. Până la 1 septembrie au fost executate 252,66 milioane de euro, adică 42,1%.

O altă investiție importantă a fost cea pentru echipamente digitale și resurse tehnologice destinate școlilor și instituțiilor de învățământ extrașcolar. Din cele 478,5 milioane de euro alocate prin împrumut au fost executate 250,74 milioane, respectiv 52,4%.

În zona învățământului profesional și tehnic, echiparea laboratoarelor informatice a avut o alocare de 9 milioane de euro, prin împrumut, iar execuția a ajuns la 5,44 milioane de euro, adică 60,4%.

Pentru atelierele de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic au fost prevăzute 50 de milioane de euro sub formă de grant. Execuția a ajuns la 22,73 milioane de euro, respectiv 45,4%.

Abandonul școlar, una dintre investițiile care au rămas mult în urmă

Una dintre cele mai mari alocări din Educație, programul destinat unităților de învățământ cu risc mediu și ridicat de abandon școlar, a avut un buget de 460 de milioane de euro.

Până la 1 septembrie au fost executate însă doar 14,45 milioane de euro, ceea ce înseamnă un grad de execuție de 3,1%.

Programul avea șase ținte și jaloane și urmărea intervenții în școlile în care riscul de abandon este mediu sau ridicat. Tot în zona prevenirii părăsirii timpurii a școlii, cursurile de formare pentru utilizatorii SIIIR și ai instrumentului informatic MATE au avut prevăzute 32,97 milioane de euro sub formă de împrumut. Execuția financiară era, la 1 septembrie, de 0%.

Campusurile profesionale și infrastructura universitară, departe de final

Nici investițiile în infrastructura pentru educația profesională și universitară nu au avut peste tot o execuție ridicată. Construirea și dotarea campusurilor profesionale în cadrul consorțiilor regionale a avut un buget de 169 de milioane de euro, finanțat prin împrumut. Au fost executate 21,05 milioane de euro, adică 12,4%.

Pentru infrastructura universitară – cazare, cantine și spații de recreere – au fost alocate 135,8 milioane de euro, tot prin împrumut. Execuția a fost de numai 13,87 milioane de euro, respectiv 10,2%.

Iar programul de formare și îndrumare pentru personalul de conducere din educație a avut una dintre cele mai mici rate de execuție din întreaga componentă: din 30,72 milioane de euro au fost executate doar 0,15 milioane, adică 0,5%.

Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului a beneficiat de 234 de milioane de euro sub formă de grant. Execuția a ajuns la 115,10 milioane de euro, adică 49,2%.

În paralel, programul de formare în domeniul pedagogiei digitale pentru personalul didactic a avut un buget de 80 de milioane de euro, finanțat prin împrumut. Din această sumă au fost executate 20,93 milioane de euro, respectiv 26,1%.

Șapte reforme, fără cheltuieli asociate

Pe lângă investiții, PNRR a prevăzut și șapte reforme în domeniul Educației. Acestea nu au cheltuieli asociate în structura financiară prezentată, dar au avut propriile ținte și jaloane.

Printre ele s-au numărat elaborarea și adoptarea pachetului de acte juridice pentru aplicarea proiectului „România Educată”, dezvoltarea unui sistem unitar și incluziv de educație timpurie, reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea abandonului școlar și crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior.

PNRR a inclus, de asemenea, reforma cadrului juridic pentru digitalizarea educației, actualizarea legislației privind standardele ecologice pentru proiectarea și dotarea școlilor și reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului.

Bilanțul lui Ilie Bolojan la început de an școlar

În prima zi a noului an școlar, Ilie Bolojan a făcut și el un bilanț al investițiilor din Educație. El a transmis într-un mesaj pe Facebook că reînceperea cursurilor vine după o perioadă de investiții masive în educație, în valoare de peste 2,5 miliarde de euro, bani proveniți din PNRR, bugetul de stat și bugetele locale.

Fondurile au fost folosite pentru modernizarea infrastructurii școlare: peste 90.000 de săli de clasă și cabinete din mai mult de 4.000 de școli au primit mobilier și echipamente noi, iar peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente.

Investițiile au vizat și extinderea infrastructurii pentru copii și dezvoltarea învățământului profesional. Au fost construite peste 100 de creșe, cu peste 6.600 de locuri noi, precum și șapte campusuri pentru învățământul dual. În același timp, peste 1.500 de școli au primit bani pentru reducerea abandonului școlar, iar peste 95.000 de profesori au fost formați în pedagogie digitală, astfel încât să poată folosi noile tehnologii la clasă.