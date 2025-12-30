De ce petrec românii până la răsărit de Revelion. Suntem printre cei mai mari petrecăreți

În noaptea de Revelion, românii sunt printre pământenii care petrec cel mai mult. Comparativ cu alte țări, unde petrecerile se încheie la scurt timp după miezul nopții, la noi distracția continuă până aproape de răsărit.

Alexandra Clej

Un rol important îl au superstițiile - cine doarme în noaptea dintre ani va fi somnoros tot anul, spune o vorbă românească.

Pentru mulți români, ultimele zile ale anului înseamnă pregătiri intense și planuri care includ o noapte albă de Revelion.

Tânără: „De dormit, după 5-6 dimineața. Ne distrăm până atunci.”

După petrecere, urmează însă o zi dedicată recuperării.

Tânără: „Ianuarie trebuie dormită.”

Pentru unii, refacerea durează mai mult.

Tânăr: „Cred e necesar pentru mine minim 3 zile, ca după Revelion să poți să-ți încarci așa bateriile.”

Medicii avertizează însă că somnul prelungit în timpul zilei poate avea efecte negative.

Vasile Țibre, medic neurolog: „Nu este ideal să dormi toată ziua sau după ora 15 pentru că seara nu mai poți adormi și îți modifici complet ritmul biologic și după vei avea dificultăți să-l recuperezi. Dacă suntem foarte obosiți să facem o mică siesta care să nu depășească 40 de minute, înainte de ora 15, iar seara să dormim cu o oră sau două mai devreme.”

Analizele spun că noaptea de Revelion este una dintre cele mai scurte nopți de somn ale anului. Potrivit unui studiu al Universității din Birmingham oamenii merg la culcare, în medie, cu 90 de minute mai târziu decât de obicei.

Datele Rise Sleep arată diferențe clare între țări: italienii, spaniolii și olandezii încheie petrecerea în jurul orei 3 dimineața, în timp ce americanii se retrag mult mai devreme - la cel mult două ore după focul de artificii.

La români, obiceiul e nuanțat de superstiții, iar distracția se prelungește până aproape de răsărit.

Claudiu Cubleșan, etnolog: „Se spune că dacă treci în anul nou dormind tot anul vei fi somnoros și nu vei avea spor pe parcursul anului în ce vei face. De asta oamenii știu că nu trebuie să doarmă pentru că știu că trebuie să primim anul nou cu vigoritate de asta în acea noapte mâncăm mult, bem .”

În alte țări europene, precum Germania, Franța sau Italia, petrecerile de Revelion încep mai devreme și din acest motiv nu se întind mult spre dimineaţă.

