Liderul Cartel Alfa, după negocierile pe majorarea salariului minim: „Bolojan urăşte salariaţii şi cetăţenii din România”

10-12-2025 | 17:39
Bolojan&Hossu
Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul Cartel Alfa, a declarat miercuri, după negocierile de la palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe majorarea salariului minim, că i-a atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România.

Claudia Alionescu

Mai mult, el a mai precizat că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi că protejează în continuare companiile.

Bogdan Hossu a anunţat că sindicatele pregătesc mişcări de protest şi se vor adresa şi Administraţiei Prezidenţiale, pentru o mediere din partea şefului statului.

”Am constatat şi am subliniat că, în condiţiile actuale, vor să legifereze, prin lege, de fapt evaziunea fiscală în structura bugetului de stat, pentru că, practic, să ai o treime din salariaţi la salariul minim, înseamnă că, în momentul respectiv, nu poţi să ai pretenţia unei creşteri economice, şi este clar o evaziune fiscală care este susţinută în principal de întreprinderile mici şi mijlocii care sunt interesate să-şi maximalizeze profitul pentru propriile companii. Nu în ultimul rând, i-am atras atenţia premierului că percepţia, cel puţin care mi se transmite din partea colegilor mei, e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România, şi că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi, de fapt, protejează în continuare companiile cu capital privat şi de stat”, a spus Preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu.

Bogdan Hossu a confirmat că sindicatele pregătesc mişcări de protest şi a anunţat că se vor adresa şi Administraţiei Prezidenţiale, pentru că este urgent nevoie de medierea preşedintelui României, conform prevederilor constituţionale, pentru a rezolva problema conflictului care există şi care va escalada de la o zi la alta.

Preşedintele Cartel Alfa a mai spus că săptămâna viitoare Guvernul va lua o decizie pe majorarea salariului minim.

”Nu există nicio justificare să nu crească, mai ales că creşterea salariului minim nu aduce decât beneficii, adică venituri suplimentare, la bugetul de stat. (..) I-a mai sublinat odată şi astăzi, că măsurile pe care le ia, le ia împotriva cetăţenilor de rând şi a salariaţilor, nu le ia şi pentru decidenţii politici, şi pentru companiile sau societăţile cu capital integral sau de stat”, a precizat Hossu.

Hossu a mai spus că sindicatele i-au cerut premierului ca ordonanţa Trenuletul să fie trecută prin Consiliul Naţional Tripartit pentru dialog social.

”Guvernul doreşte să o scoată înainte de Crăciun, deci ar trebui să fie obiectul unei discuţii în cadrul Consiliului Naţional Tripartit”, a precizat liderul Cartel Alfa.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 10-12-2025 17:39

