Kievul discută cu Trump despre prezența trupelor americane în Ucraina. Premierul Poloniei susține că liderul SUA a acceptat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marți, presei, că între Kiev și Donald Trump se poartă discuții despre o posibilă prezență a trupelor americane în țară, inclusiv „trupe terestre”. Premierul Poloniei susține că SUA au acceptat.

Volodimir Zelenski a dezvăluit marţi, într-o discuţie cu presa pe un grup WhatsApp, că a discutat despre prezenţa unor trupe americane în Ucraina cu omologul său american Donald Trump, în cadrul negocierilor cu privire la garanţiile de securitate care urmează să fie oferite Ucrainei, relatează AFP, potrivit News.ro.

El s-a declarat, de asemene, pregătit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin, în orice format.

Mai mult, Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat marți, 30 decembrie, că Statele Unite au acceptat, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina după încheierea unui acord de pace, să-și desfășoare trupele la frontiera ruso-ucraineană sau la linia de contact, notează Ukrainska Pravda.

Tusk a declarat că în cadrul discuțiilor s-a evaluat rezultatul primei etape a negocierilor foarte serioase la care au participat liderii Ucrainei, Europei, Statelor Unite și Canadei.

El și-a exprimat opinia că pacea este deja la orizont și ar putea fi realizată în câteva săptămâni.

Tusk consideră că baza speranței că războiul s-ar putea încheia este declarația Statelor Unite privind disponibilitatea de a participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina după încheierea unui acord de pace.

Prim-ministrul polonez a declarat că acest lucru ar include prezența trupelor americane, de exemplu la graniță sau de-a lungul liniei de contact dintre Ucraina și Rusia, adăugând că astfel de declarații destul de clare au apărut pentru prima dată și că rămâne de văzut cât de consecvenți vor fi partenerii de pe cealaltă parte a Atlanticului.

