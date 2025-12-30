Tradiții și obiceiuri de Revelion. Ce trebuie să faci ca să îți meargă bine tot anul

De dragul tradiției sau chiar din superstiție autentică, mulți își pregătesc de pe acum recuzita pentru Revelion. Vor avea pește în cuptor, struguri pe masă, bani în buzunar și roșu aprins pe sub hainele de petrecere.

În ultimele clipe din vechiul an vor turna în pahare vinul perlat. Obiceiurile noastre acoperă aproape fiecare aspect al nopții de Revelion. Ce punem pe masă, ce purtăm, ce ținem în buzunare și aproape de noi. Să verificăm lista:

Femeie: „Se mănâncă pește. Să fii lunecos ca și peștele prin apă. Nu se mănâncă păsări, că rășcâie și împrăștii toată averea pe care ai agonisit-o.”

Boabele de struguri au intrat și ele în ultima noapte din an.

Femeie: „Să se mănânce 12 boabe de strugure înainte de miezul nopții.”

Femeie: „Stai sub masă și mănânci câte una pentru fiecare lună și ți se împlinește visul.”

Trecem la ce ne cere tradiția recentă să avem asupra noastră.

La miezul nopții, urăm la mulți ani ciocnind cu o băutură efervescentă, să nu ne plictisim în 2026. Avem, totuși, printre cele mai inofensive tradiții, dacă e să călătorim pe glob.

Corespondent PRO TV: „În Armenia, oamenii scriu o dorință, ard petecul de hârtie și o pun în paharul de șampanie. În Filipine trebuie să porți buline sau să mănânci ceva rotund. Columbienii cară o valiză în jurul casei, ca să le fie anul o vacanță. Petrecăreții din Chile merg mult mai departe și dorm în cimitir, pentru o relație amicală cu spiritele rele în anul care vine.”

Până acum, anul nou era întâmpinat cu zgomot și focuri de artificii. Ca să nu mai speriem copiii și animalele, specialiștii ne recomandă să mizăm pe luminițele colorate și bucuria din suflete.

