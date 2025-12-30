Care e starea celor trei români evacuați din telecabină, în Italia. Recomandările MAE

Cei trei români care au rămas blocați în telecabina din stațiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveția, au fost evacuați și sunt într-o stare bună, anunță ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Țoiu arată că telecabina care efectuează transportul turiștilor a funcționat necorespunzător la oprirea în stațiile de urcare, respectiv coborâre.

„Pe parcursul ultimelor ore am ținut legătura cu Consulatul General al României la Torino, care s-a autosesizat și s-a aflat în legătură cu autoritățile italiene. Acestea au intervenit la fața locului pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane rămase blocate în telecabine și avem vești bune: cei trei cetățeni români, despre care avem cunoștință, aflați în telecabină, au fost evacuați și sunt într-o stare bună", a scris șefa diplomației române, pe Facebook, conform Agerpres.

Ea a adăugat că nu sunt raportate victime în stare gravă, iar operațiunile de salvare sunt în curs de finalizare.

Recomandări pentru românii care călătoresc

Românii afectați și familiile acestora au la dispoziție non-stop numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Torino.

„Vă încurajez pe toți cei care călătoriți în aceste zile de vacanță să descărcați 'Călătorește informat', aplicația digitală gratuită a MAE actualizată de curând. Este relansată cu mai multe funcționalități utile în călătoriile din străinătate, are alerte personalizate, ghiduri și informații utile despre destinații, contacte consulare și proceduri în caz de urgență. Vă poate fi o sursă utilă de informații, dar puteți semnala ușor consulatelor prezența dumneavoastră în țara de destinație și puteți găsi numerele de urgență", transmite ministrul.

