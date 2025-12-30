Care e starea celor trei români evacuați din telecabină, în Italia. Recomandările MAE

Stiri externe
30-12-2025 | 21:33
accident telecabina italia

Cei trei români care au rămas blocați în telecabina din stațiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveția, au fost evacuați și sunt într-o stare bună, anunță ministrul de Externe, Oana Țoiu.

autor
Mihai Niculescu

Țoiu arată că telecabina care efectuează transportul turiștilor a funcționat necorespunzător la oprirea în stațiile de urcare, respectiv coborâre.

„Pe parcursul ultimelor ore am ținut legătura cu Consulatul General al României la Torino, care s-a autosesizat și s-a aflat în legătură cu autoritățile italiene. Acestea au intervenit la fața locului pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane rămase blocate în telecabine și avem vești bune: cei trei cetățeni români, despre care avem cunoștință, aflați în telecabină, au fost evacuați și sunt într-o stare bună", a scris șefa diplomației române, pe Facebook, conform Agerpres.

Ea a adăugat că nu sunt raportate victime în stare gravă, iar operațiunile de salvare sunt în curs de finalizare.

Recomandări pentru românii care călătoresc

Românii afectați și familiile acestora au la dispoziție non-stop numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Torino.

Citește și
spa la munte
Turismul de o zi, reinventat la munte, în lipsa zăpezii. Cât costă o zi la un hotel cu spa, cu prânzul inclus

„Vă încurajez pe toți cei care călătoriți în aceste zile de vacanță să descărcați 'Călătorește informat', aplicația digitală gratuită a MAE actualizată de curând. Este relansată cu mai multe funcționalități utile în călătoriile din străinătate, are alerte personalizate, ghiduri și informații utile despre destinații, contacte consulare și proceduri în caz de urgență. Vă poate fi o sursă utilă de informații, dar puteți semnala ușor consulatelor prezența dumneavoastră în țara de destinație și puteți găsi numerele de urgență", transmite ministrul.

Sursa: Agerpres

Etichete: romani, italia, telecabina, oana toiu,

Dată publicare: 30-12-2025 21:21

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Accident la o telecabină din Italia. Două persoane rănite, alte 100 blocate la 2.800 de metri, evacuate cu elicopterul. VIDEO
Stiri externe
Accident la o telecabină din Italia. Două persoane rănite, alte 100 blocate la 2.800 de metri, evacuate cu elicopterul. VIDEO

Un accident, soldat cu doi răniţi, a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia. 

Turismul de o zi, reinventat la munte, în lipsa zăpezii. Cât costă o zi la un hotel cu spa, cu prânzul inclus
Stiri Turism
Turismul de o zi, reinventat la munte, în lipsa zăpezii. Cât costă o zi la un hotel cu spa, cu prânzul inclus

În lipsa ninsorilor, tot mai mulți înlocuiesc vacanța de iarnă, de la munte, cu escapadele de o zi. Ajung dimineața în stațiuni, se plimbă, fac o urcare cu telecabina sau își rezervă câteva ore de răsfăț la un spa.

O decizie de ultim moment îți poate salva viața. Cum a învins moartea operatorul unei telecabine
Stiri externe
O decizie de ultim moment îți poate salva viața. Cum a învins moartea operatorul unei telecabine

​Pe 17 aprilie, o tragedie a avut loc pe linia de telecabină Funivia del Monte Faito, în apropiere de Napoli, Italia.

Un copil de 4 ani a fost uitat pe munte de mama lui, care și-a dat seama că l-a pierdut abia la finalul excursiei
Stiri externe
Un copil de 4 ani a fost uitat pe munte de mama lui, care și-a dat seama că l-a pierdut abia la finalul excursiei

Un copil de patru ani se afla pe terenul de joacă din Grünberg, când grupul cu care venise pe munte se îndrepta spre vale. Mama lui a observat lipsa acestuia abia în momentul în care cobora cu telecabina, relatează Nachriten.at.

O telecabină plină cu oameni s-a prăbușit lângă Napoli. Sunt patru morți
Stiri externe
O telecabină plină cu oameni s-a prăbușit lângă Napoli. Sunt patru morți

Patru persoane şi-au pierdut viaţa joi după-amiaza, când o telecabină a căzut în regiunea Napoli, în sudul Italiei, a declarat primăria locală, relatează AFP.

Recomandări
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”
Stiri Politice
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

O nouă formă de concediu plătit pentru români, fără adeverință medicală. Proiectul a fost depus în Parlament
Stiri actuale
O nouă formă de concediu plătit pentru români, fără adeverință medicală. Proiectul a fost depus în Parlament

Românii ar putea să-și ia concediu plătit pentru epuizare, fără adeverință medicală. Măsura este prevazută într-un nou proiect de lege depus în Parlament de ministrul Economiei.

Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Stiri Politice
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28