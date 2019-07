Creşterea preţurilor s-a oprit, după un an de scumpiri în lanţ. Măriri uriaşe de taxe

În plin sezon de concedii, s-au stabilizat preţurile, potrivit Institutului de Statistică. Vestea vine după ce, de un an de zile, ţinem capul de afiş al scumpirilor în Europa.

Datele arată şi că veniturile unei familii. au crescut cu 17 procente, dar şi cheltuielile cu 15%. Consumăm mai mult, şi asta alimentează economia. Comisia Europeană, a anunţat tot astăzi, că România va avea şi anul acesta, o creştere economică, similară cu cea din 2018.

Veniturile medii ale unei familii au continuat să crească în primul trimestru al anului, iar dacă le comparăm cu cele de anul trecut, vedem că avem, teoretic, cu 668 de lei în plus pe lună. Este o creştere de 17%, în condiţiile în care cheltuielile au crescut cu 15 procente.

Cât de mult au crescut taxele în ultimul an

Dacă aveţi venituri în familie de 4.500 de lei, atunci să ştiţi că daţi lunat 780 de lei pe mâncare, adică mai mult cu 50 de lei faţă de anul trecut, pe tutun şi alcool 190 de lei, cu 20 de lei în plus, iar pentru haine şi facturi 160 de lei şi 430 de lei pe lună, cam cu 30 de lei în plus. S-a scumpit şi transportul. Surprinzător este că au crescut foarte mult birurile către stat - 316 lei în plus la taxe, impozite, contribuţii, adică 1280 de lei în total. Cheltuielile mai mari pe care le facem fiecare, plus creşterea impozitelor locale înseamnă mai mulţi bani la bugetul public.

La nivel macro-economic România arata mai bine. Va avea creştere economică - dar rămâne să vedem cât va fi pentru că Guvernul se aşteaptă la 5,5% creşterea a PIB-ului, iar Comisia Europeană a dat azi o estimare de 4%, în creştere de la 3,3, cât era prognoza în primăvară.

Cert este că principalul motor de creştere este consumul, iar statul baga mulţi cărbuni în focul acesta al consumului, adică da bani oamenilor prin salarii şi pensii majorate. Asta are un dublu efect - creşte consumul, noi importăm foarte mult pentru că nu putem produce cât e nevoie în ţară.

Cartofii, cu 37% mai scumpi

Dar avem şi scumpiri în continuare, mai ales la produsele şi serviciile cumpărate cel mai frecvent. În jumătatea de an care a trecut cartofii sunt cu 37% mai scumpi. Fructele au şi ele preţuri încă mari, iar combustibilii, apă, salubritatea şi telefonia la fel.

Vestea bună vine de la BNR, unde Mugur Isărescu ne-a spus că Inflaţia este în scădere.

"Deci a coborât sub 4%. Noi am prognosticat, să zic aşa, cu date din piaţa această evoluţie. Şi probabil că după un an gricol bun este posibil ca şi sfârşitul de an să arate altceva decât am prognozat în primăvara", a spus guvernatorul BNR.

România a avut până luna trecută cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană, timp de aproape un an, potrivit Eurostat.