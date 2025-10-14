Prevederile cu „dedicație” pentru asigurători din noua lege RCA, respinse. Proiectul, trimis spre adoptare fără amendamente

Stiri Politice
14-10-2025 | 19:55
×
Codul embed a fost copiat

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

autor
Știrile PRO TV

Dacă modificările la Legea RCA ar fi fost adoptate, companiile de asigurări ar fi putut stabili valoarea despăgubirii, locul unde s-ar fi făcut reparațiile și momentul plății daunelor.

Reprezentanții serviceurilor auto și transportatorii au reclamat că în acest fel drepturile păgubiților ar fi fost limitate.

În prezent șoferii își aleg singuri service-ul, iar atelierele trimit nota de plată către asigurători.

Aceștia la rândul lor sunt de părere că acestea sunt supraevaluate fapt ce ar fi dus la creșterea prețurilor RCA.

Citește și
Modificări de impact la Legea RCA
Modificări de impact la Legea RCA

Legea fără amendamente urmează să fie votată în Camera Deputaților.

Modificările care au trecut de comisii extind obligația unei polițe și la trotinete și biciclete electrice actualizează limitele de despăgubire și introduc noi reguli de control.

ASF anunță însă că nu renunță la aceste schimbări și că un nou proiect va fi prezentat în curând.

Cum au salvat o polițistă și câinele ei viața unui bebeluș care s-a înecat cu sirop: „Animalele au un alt simț”

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, rca, senat, proiect de lege,

Dată publicare: 14-10-2025 19:55

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Legea RCA pentru trotinete și biciclete electrice intră joi în dezbateri la Guvern. Ce prevede
Stiri actuale
Legea RCA pentru trotinete și biciclete electrice intră joi în dezbateri la Guvern. Ce prevede

Legea asigurării RCA pentru trotinete și biciclete electrice intră în dezbaterea Guvernului. Proiectul de modificare a Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto ar putea fi adoptat ân ședința Executivului de joi.

Modificări de impact la Legea RCA
Stiri actuale
Modificări de impact la Legea RCA

Românii, inclusiv cei peste 8 milioane de şoferi, ar putea beneficia de prevederile unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea Legii 132/2017 privind asigurarea RCA. Proiectul urmează a fi dezbătut astăzi la Ministerul Finanţelor.

Modificări propuse la Legea RCA. Avertisment pentru 8 milioane de șoferi din România. Reacția asiguratorilor
Stiri Sociale
Modificări propuse la Legea RCA. Avertisment pentru 8 milioane de șoferi din România. Reacția asiguratorilor

Modificările propuse pentru Legea RCA vor afecta opt milioane de proprietari de autovehicule şi o industrie care reprezintă 15% din PIB-ul României, avertizează reprezentanţii COTAR.

Recomandări
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”
Stiri actuale
ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”

Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Stiri Economice
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an la 1%, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituția financiară internațională. 

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
3 coalitie
Pro TV
Stiri Politice
Contre în coaliție pe data alegerilor în Capitală, după expirarea celor 90 de zile. „Fiecare va merge cu propriul candidat”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Octombrie 2025

48:12

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28