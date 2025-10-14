Prevederile cu „dedicație” pentru asigurători din noua lege RCA, respinse. Proiectul, trimis spre adoptare fără amendamente

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Dacă modificările la Legea RCA ar fi fost adoptate, companiile de asigurări ar fi putut stabili valoarea despăgubirii, locul unde s-ar fi făcut reparațiile și momentul plății daunelor.

Reprezentanții serviceurilor auto și transportatorii au reclamat că în acest fel drepturile păgubiților ar fi fost limitate.

În prezent șoferii își aleg singuri service-ul, iar atelierele trimit nota de plată către asigurători.

Aceștia la rândul lor sunt de părere că acestea sunt supraevaluate fapt ce ar fi dus la creșterea prețurilor RCA.

Legea fără amendamente urmează să fie votată în Camera Deputaților.

Modificările care au trecut de comisii extind obligația unei polițe și la trotinete și biciclete electrice actualizează limitele de despăgubire și introduc noi reguli de control.

ASF anunță însă că nu renunță la aceste schimbări și că un nou proiect va fi prezentat în curând.

