Ce amenzi riscă românii fără asigurare RCA pentru bicicletele și trotinetele electrice. Legea se aplică de pe 16 decembrie

Începând cu 16 decembrie 2025, românii care nu încheie o asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru biciclete și trotinete electrice riscă amenzi între 1.000 și 2.000 de lei.

Modificările au fost introduse prin Legea 181/2025, aplicabilă din 16 noiembrie 2025, care aduce schimbări importante în domeniul asigurărilor RCA, reglementat anterior prin Legea 132/2017. Printre acestea se numără includerea bicicletelor și trotinetelor electrice în lista vehiculelor care trebuie să fie asigurate și clarificarea regulilor privind suspendarea RCA.

Autoritățile au decis ca sancțiunile să se aplice la o lună de la intrarea în vigoare a legii, adică din 16 decembrie, pentru a permite conformarea la noile reguli. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează exclusiv de poliția rutieră, pentru vehiculele neasigurate care circulă pe drumurile publice.

Legea prevede că nerespectarea obligației de asigurare constituie contravenție și se sancționează astfel:

► Amendă între 1.000 și 2.000 lei;

► Reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare până la prezentarea dovezii de încheiere a asigurării RCA;

► Vehiculul trebuie să fie imobilizat într-un spațiu privat pe durata suspendării efectelor RCA, în afara domeniului public.

Parlamentul a decis: Polițe RCA pentru bicicletele și trotinetele electrice

Trotinetele și bicicletele electrice vor avea nevoie de poliță RCA pentru a putea circula pe drumurile publice. Un proiect în acest sens a fost adoptat la finalul lunii octombrie de Camera Deputaților.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European şi este iniţiat de Guvern.

În expunerea de motive, Executivul precizează că prin acest proiect se extinde definiţia vehiculului, astfel încât obligaţia de asigurare se va raporta la anumite criterii de natură tehnică. În consecinţă, vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării - precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare.

Alte modificări aduse prin acest proiect de lege sunt: reglementarea limitelor minime de despăgubire şi stabilirea referinţei acestora în lei la cursul indicat în directivă, reglementarea limitelor minime de despăgubire şi stabilirea referinţei acestora în lei la cursul indicat în directivă, modalitatea de control a asigurării RCA.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia. Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competiţiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstraţiilor care se desfăşoară în România într-o zonă cu acces restricţionat şi demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculelor acestora”, se arată în textul de lege.

