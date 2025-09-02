Cine sunt cei mai bogați 10 oameni din toată lumea în acest moment. Unul singur nu este american. Toți sunt bărbați

Într-o lună în care indicii bursieri americani au atins încă o dată noi maxime, averea combinată a celor mai bogați 10 oameni de pe planetă a crescut cu doar 1% - sau 21 de miliarde de dolari - ajungând la 2,13 trilioane de dolari.

Creșterea modestă a fost determinată de faptul că luna august a fost una mixtă pentru cei mai bogați oameni din lume, șase dintre ei devenind mai bogați și patru mai săraci, pe fondul scăderii unor acțiuni din sectorul tehnologic, precizează celebra publicație Forbes.

Cei mai mari câștigători au fost Larry Page și Sergey Brin de la Alphabet, ale căror averi au crescut cu 20,3 miliarde de dolari și, respectiv, 15,1 miliarde de dolari. Acțiunile gigantului din domeniul căutării au crescut cu aproape 9%, atingând un nivel record.

Page s-a menținut pe locul 5 în topul celor mai bogați oameni din lume, în timp ce Brin a urcat o treaptă, ajungând pe locul 6.

Cofondatorul Oracle a pierdut aproape 29 de miliarde de dolari

Cofondatorul Google a luat locul lui Jensen Huang de la Nvidia, care a coborât pe locul 9, averea sa scăzând cu 3,5 miliarde de dolari. Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 3% în ultima zi a lunii august, probabil din cauza îngrijorărilor legate de China, pe fondul anunțului făcut de Alibaba că dezvoltă propriul cip.

Cel mai mare perdant al lunii august a fost cel mai mare câștigător al lunii iulie. Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a pierdut aproape 29 de miliarde de dolari după ce câștigase 37 de miliarde de dolari în luna precedentă. Acțiunile companiei sale de software și cloud computing au scăzut cu aproape 10% luna trecută.

Bernard Arnault, singurul non-american din topul celor mai bogați 10 oameni, a urcat de pe locul 10 pe locul 7, datorită unei creșteri de 11,2 miliarde de dolari a averii sale nete, în parte datorită marjelor rezistente ale gigantului său de produse de lux LVMH.

Elon Musk este cel mai bogat om de pe planetă

Pentru a 16-a lună consecutivă, Elon Musk deține titlul de cea mai bogată persoană de pe planetă. Musk are o avere de 415,6 miliarde de dolari, cu 14,4 miliarde mai mult decât luna trecută, suficient pentru a mări diferența dintre el și Ellison, care ocupă locul al doilea, la suma uluitoare de 144,7 miliarde de dolari.

Forbes ține evidența miliardarilor din lume din 1987. În aprilie 2025, a identificat 3.028 de miliardari pentru lista anuală Forbes.

Cine sunt cele mai bogate 10 persoane din lume

1. Elon Musk

2. Larry Ellison

3. Mark Zuckerberg

4. Jeff Bezos

5. Larry Page

6. Sergey Brin

7. Bernard Arnault

8. Steve Ballmer

9. Jensen Huang

10. Warren Buffett

