Cine sunt cei mai bogați 10 oameni din toată lumea în acest moment. Unul singur nu este american. Toți sunt bărbați

Stiri Economice
02-09-2025 | 16:30
Bernard Arnault
Imago

Într-o lună în care indicii bursieri americani au atins încă o dată noi maxime, averea combinată a celor mai bogați 10 oameni de pe planetă a crescut cu doar 1% - sau 21 de miliarde de dolari - ajungând la 2,13 trilioane de dolari.

autor
Cristian Matei

Creșterea modestă a fost determinată de faptul că luna august a fost una mixtă pentru cei mai bogați oameni din lume, șase dintre ei devenind mai bogați și patru mai săraci, pe fondul scăderii unor acțiuni din sectorul tehnologic, precizează celebra publicație Forbes.

Cei mai mari câștigători au fost Larry Page și Sergey Brin de la Alphabet, ale căror averi au crescut cu 20,3 miliarde de dolari și, respectiv, 15,1 miliarde de dolari. Acțiunile gigantului din domeniul căutării au crescut cu aproape 9%, atingând un nivel record.

Page s-a menținut pe locul 5 în topul celor mai bogați oameni din lume, în timp ce Brin a urcat o treaptă, ajungând pe locul 6.

Cofondatorul Oracle a pierdut aproape 29 de miliarde de dolari

Cofondatorul Google a luat locul lui Jensen Huang de la Nvidia, care a coborât pe locul 9, averea sa scăzând cu 3,5 miliarde de dolari. Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 3% în ultima zi a lunii august, probabil din cauza îngrijorărilor legate de China, pe fondul anunțului făcut de Alibaba că dezvoltă propriul cip.

Citește și
Jay-Z
Cel mai bogat muzician din lume, în 2025, cântă hip-hop de aproape 30 de ani și are o avere de 2,5 miliarde de dolari

Cel mai mare perdant al lunii august a fost cel mai mare câștigător al lunii iulie. Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a pierdut aproape 29 de miliarde de dolari după ce câștigase 37 de miliarde de dolari în luna precedentă. Acțiunile companiei sale de software și cloud computing au scăzut cu aproape 10% luna trecută.

Bernard Arnault, singurul non-american din topul celor mai bogați 10 oameni, a urcat de pe locul 10 pe locul 7, datorită unei creșteri de 11,2 miliarde de dolari a averii sale nete, în parte datorită marjelor rezistente ale gigantului său de produse de lux LVMH.

Elon Musk este cel mai bogat om de pe planetă

Pentru a 16-a lună consecutivă, Elon Musk deține titlul de cea mai bogată persoană de pe planetă. Musk are o avere de 415,6 miliarde de dolari, cu 14,4 miliarde mai mult decât luna trecută, suficient pentru a mări diferența dintre el și Ellison, care ocupă locul al doilea, la suma uluitoare de 144,7 miliarde de dolari.

Forbes ține evidența miliardarilor din lume din 1987. În aprilie 2025, a identificat 3.028 de miliardari pentru lista anuală Forbes.

Cine sunt cele mai bogate 10 persoane din lume

 

1. Elon Musk
2. Larry Ellison
3. Mark Zuckerberg
4. Jeff Bezos
5. Larry Page
6. Sergey Brin
7. Bernard Arnault
8. Steve Ballmer
9. Jensen Huang
10. Warren Buffett

Motivul pentru care un pasager beat a devenit agresiv cu însoțitorii de bord într-un zbor spre România. A fost amendat

Sursa: Forbes

Etichete: avere, miliardari, forbes,

Dată publicare: 02-09-2025 16:27

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
„Cea mai bogată prințesă din Europa” s-a căsătorit. Rochia spectaculoasă purtată de Marie Caroline de Liechtenstein. FOTO
Stiri Mondene
„Cea mai bogată prințesă din Europa” s-a căsătorit. Rochia spectaculoasă purtată de Marie Caroline de Liechtenstein. FOTO

Prințesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu Leopoldo Maduro Vollmer într-o ceremonie desfășurată sâmbătă la Vaduz, conform DPA.

Cel mai bogat muzician din lume, în 2025, cântă hip-hop de aproape 30 de ani și are o avere de 2,5 miliarde de dolari
Stiri Economice
Cel mai bogat muzician din lume, în 2025, cântă hip-hop de aproape 30 de ani și are o avere de 2,5 miliarde de dolari

Într-un moment definitoriu pentru hip-hop și industria muzicală, Shawn Corey Carter, cunoscut profesional sub numele de Jay-Z, a fost numit de revista Forbes cel mai bogat muzician din lume în 2025.

Patronii bogați cu firme sărace, vizați și de Fisc. Statul vrea să recupereze 100 de mld. de lei de la companiile falimentare
Stiri Economice
Patronii bogați cu firme sărace, vizați și de Fisc. Statul vrea să recupereze 100 de mld. de lei de la companiile falimentare

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca paravan.  

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură
Stiri actuale
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, în apropierea localității Simila din județul Vaslui. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri.

Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală
Stiri Politice
Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Septembrie 2025

48:21

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28