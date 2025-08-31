„Cea mai bogată prințesă din Europa” s-a căsătorit. Rochia spectaculoasă purtată de Marie Caroline de Liechtenstein. FOTO

31-08-2025 | 12:28
Prințesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu Leopoldo Maduro Vollmer într-o ceremonie desfășurată sâmbătă la Vaduz, conform DPA.

Aura Trif

Tânăra în vârstă de 28 de ani, nepoata principelui domnitor Hans-Adam II din Liechtenstein, a fost descrisă de tabloidul elveţian Blick drept "cea mai bogată prinţesă din Europa".

Ea s-a căsătorit cu Maduro Vollmer, în vârstă de 34 de ani, un manager de investiţii din Venezuela, la Catedrala Sfântul Florin. Sărbătorile au continuat după ceremonie în castelul familiei princiare.

Casa Liechtenstein este considerată foarte bogată datorită proprietăţilor sale imobiliare, bancare şi forestiere. Acest principat din inima Alpilor are o suprafaţă de numai 160 de kilometri pătraţi şi o populaţie de 40.000 de locuitori.

Prințesa a optat pentru un look elegant

Deși prințesa a ales culoarea albă tradițională pentru rochia de mireasă, modelul este unul îndrăzneț, cu detalii elegante, precum umerii decupați, și diferite țesături, inclusiv dantelă și tul, care conferă rochiei un aspect texturat. Cu toate acestea, ea nu a renunțat la cele mai tradiționale accesorii de mireasă, optând pentru un voal lung care cobora în cascadă pe treptele capelei, scrie Daily Mail.

nunta Marie Caroline de Liechtenstein

Marie Caroline și-a păstrat machiajul simplu și elegant, lăsând frumusețea ei naturală să strălucească.

Ea a fost însoțită de tatăl ei în timp ce intra în catedrală. Prințesa Marie Caroline, care are trei frați, a fost prima care și-a anunțat logodna și a făcut pasul cel mare.

Prințesa Marie Caroline a dezvăluit că s-a logodit cu Leopoldo Maduro anul trecut printr-un comunicat de presă oficial emis de casa regală din Liechtenstein.

Pe lista invitaților s-au numărat mai mulți membri ai familiilor regale, printre care prințul Philipp și prințesa Isabelle de Liechtenstein, prințul Nikolaus de Liechtenstein și prințesa Margaretha de Luxemburg, precum și contele Franz Clemens von Waldburg-Zei.

Deși tatăl prințesei Marie Caroline este destinat să devină rege, deoarece Liechtenstein funcționează încă în conformitate cu regulile primogeniturii agnatice, singura monarhie europeană care face acest lucru. Asta înseamnă că femeile sunt excluse de la tron și de la linia de succesiune.

Cu toate acestea, fratele ei mai mare și cei doi frați mai mici se află toți în linia de succesiune.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 31-08-2025 12:17

