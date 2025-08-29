Cel mai bogat muzician din lume, în 2025, cântă hip-hop de aproape 30 de ani și are o avere de 2,5 miliarde de dolari

Jay-Z
Într-un moment definitoriu pentru hip-hop și industria muzicală, Shawn Corey Carter, cunoscut profesional sub numele de Jay-Z, a fost numit de revista Forbes cel mai bogat muzician din lume în 2025.

Cristian Matei

Averea lui netă este estimată la 2,5 miliarde de dolari și consolidează poziția lui Jay-Z nu doar ca simbol al rap-ului, ci și ca mogul al afacerilor.

Imperiul său cuprinde nu doar muzică, ci și mărci de lux, proprietăți imobiliare și tehnologie.

Surclasând superstaruri globale precum Taylor Swift (1,6 miliarde de dolari), Rihanna (1,4 miliarde de dolari) și soția sa Beyoncé (760 de milioane de dolari), ascensiunea financiară a lui Jay-Z reflectă diversificarea sa strategică dincolo de muzică, o călătorie care a început în Brooklyn's Marcy Projects și a culminat cu un statut istoric de miliardar, notează site-ul Hip-HopVibe.com.

Ascensiunea lui Jay-Z către bogăție

Născut pe 4 decembrie 1969, în Brooklyn, New York, Jay-Z a crescut în mediul dificil al cartierelor rezidențiale Marcy.

Viața sa a fost marcată de sărăcie și de implicarea în traficul de droguri. La sfârșitul anilor 1980, și-a început cariera muzicală sub îndrumarea rapperului Jaz-O, lansându-și albumul de debut, ”Reasonable Doubt”, în 1996, prin intermediul casei sale de discuri co-fondate, Roc-A-Fella Records.

Aprecierea unanimă a albumului a pus bazele moștenirii sale, cu 140 de milioane de discuri vândute în întreaga lume și 25 de premii Grammy, inclusiv o victorie în 2025 în calitate de compozitor pe albumul Cowboy Carter al lui Beyoncé.

Deși cariera sa muzicală - care cuprinde 13 albume de top și hituri precum "Empire State of Mind" și "99 Problems" - a fost profitabilă, aceasta reprezintă doar o mică parte din averea sa.

Forbes estimează catalogul său muzical la 95 de milioane de dolari, un modest 3,8% din averea sa de 2,5 miliarde de dolari.

Cea mai mare parte a averii lui Jay-Z provine din afacerile sale antreprenoriale, care au redefinit succesul în hip-hop, prin accentul pus pe proprietate și diversificare.

După cum a declarat celebrul artist la summit-ul Forbes 400 din 2010, "Hip-hop-ul a fost întotdeauna, de la început, o aspirație... Poți să fii artist și să faci bani, trebuie doar să separi cele două".

Sursa: Hip-HopVibe.com

